Bez legionistów w najlepszej jedenastce 30. kolejki

W ramach 30. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa poniosła wyjazdową klęskę z Lechem Poznań. Po tej kolejce żaden z zawodników Legii nie został wybrany do najlepszej jedenastki. Wyróżnionych zostało natomiast trzech piłkarzy Lecha - strzelcy goli w meczu z Legią, czyli Michał Gurgul, Ali Gholizadeh i Mikael Ishak.
Jedenastka 30. kolejki:
Oliwier Zych (Raków), Damian Hilbrycht (Bruk-Bet), Arkadiusz Jędrych (GKS), Przemysław Wiśniewski (Widzew), Igor Drapiński (Piast), Michał Gurgul (Lech), Ali Gholizadeh (Lech), Oskar Repka (Raków), Michał Chrapek (Piast), Mikael Ishak (Lech)