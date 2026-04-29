Myć sędzią meczu z Widzewem

Wojciech Myć z Lublina został wyznaczony do sędziowania meczu 31. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Widzewem Łódź. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Mikołaj Kostrzewa, sędzią technicznym będzie Aleksander Borowiak, a w wozie VAR zasiądą Kornel Paszkiewicz i Jakub Winkler.

W obecnym sezonie Myć prowadził 3 mecze Legii - 2 wygrane i 1 zremisowany:

28.09.2025 (Warszawa) - Legia 1-0 Pogoń (Ekstraklasa - 10. kolejka)
07.02.2026 (Gdynia) - Arka 2-2 Legia (Ekstraklasa - 20. kolejka)
06.04.2026 (Szczecin) - Pogoń 0-2 Legia (Ekstraklasa - 27. kolejka)


Spotkanie Legia - Widzew zostanie rozegrane w piątek, 1 maja o godz. 20:30.

 

Obsada sędziowska 31. kolejki:
Korona Kielce - Piast Gliwice: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Legia Warszawa - Widzew Łódź: Wojciech Myć (Lublin)
Motor Lublin - Lech Poznań: Karol Arys (Szczecin)
GKS Katowice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Paweł Malec (Łódź)
Zagłębie Lubin - Cracovia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Pogoń Szczecin - Wisła Płock: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Radomiak Radom - Lechia Gdańsk: Szymon Marciniak (Płock)




