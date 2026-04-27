Wyniki Kolonus w ITF W15 w Panipat

20-letnia Zuzanna Kolonus wzięła udział w turnieju ITF W15 w miejscowości Panipat w stanie Hariana w Indiach. Tenisistka Legii dotarła do 1/8 finału singla oraz ćwierćfinału gry podwójnej (w parze z Marią Mikhailovą).
Wyniki legionistki:
I runda: Zuzanna Kolonus - Madhurima Sawant 6-2, 6-3
1/8 finału: Zuzanna Kolonus - Akanksha Dileep Nitture 3-6, 6-4, 3-6
I runda: Zuzanna Kolonus/Maria Mikhailova - Soha Sadiq/Madhurima Sawant 4-6, 7-5, 10-6
1/4 finału: Kolonus/Mikhailova - Tejsavi Dabas/Divyi Sharmie 4-6, 6-1, 6-10