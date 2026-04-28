Nowy bramkarz na celowniku Legii

Legia Warszawa w letnim okienku transferowym chce wzmocnić rywalizację w bramce. Klub jest gotowy na odejście Kacpra Tobiasza - ostatnio taki scenariusz przedstawił dyrektor sportowy, Michał Żewłakow. Do rywalizacji z Otto Hindrichem szykowany jest obecny golkiper Motoru Lublin, któremu w czerwcu wygasa kontrakt z klubem - informuje PiłkaNożna.pl.

Według informacji "PN" jednym z kandydatów do gry przy Łazienkowskiej jest Ivan Brkić. 30-letni Chorwat nie doszedł do porozumienia z klubem z Lublina w sprawie kontynuowania współpracy.

Aktualnie trzecim bramkarzem "Wojskowych" jest Gabriel Kobylak - jego przyszłość na Ł3 także stoi pod znakiem zapytania.



