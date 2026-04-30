Biblioteka legionisty: To My Kibice! nr 4/2026 (344)

fot. TMK
Bodziach
W najnowszym, kwietniowym numerze magazynu "To My Kibice!" znalazła się bardzo ciekawa pozycja dla kibiców Legii, a mianowicie obszerny wywiad z kibicami AZS-u Podlasie Biała Podlaska, czyli jednego z najmocniejszych fanklubów Legii. 

Ekipa z Lubelszczyzny, która ma rzut beretem do granicy z Białorusią, od wielu lat zakochana jest w warszawskiej Legii i licznie pojawia się na stadionie przy Łazienkowskiej, na legijnych wyjazdach i czynnie uczestniczy w różnych aspektach życia kibicowskiego.

 

"Przełom lat 80. i 90. poprzedniego millenium przyniósł powstanie w naszym mieście ekipy udzielającej się na meczach warszawskiej Legii. Ludzie mocno uczyli się klimatu i wtedy też zaczęła się tworzyć poważna paka kibicowska, z odpowiednim nastawieniem. (...) Od początku lat 90., gdy zaczęły się struktury poważnego fanklubowania Legii całe życie kibicowskie w mieście uległo zmianie. Gdyby nie Legia, przypuszczamy, że u nas nigdy nie doszlibyśmy do momentu, w którym jesteśmy obecnie" - mówią fanatycy z Białej Podlaskiej.

Ekipa z Białej Podlaskiej opowiada m.in. o kosie z Orlętami Łuków, którzy przecież również byli/są legijną ekipą, rywalizacji z innymi ekipami z województwa lubelskiego, walkach na mieście z lewakami, momentach kryzysu, kiedy młyn na lokalnym klubie wystawiali od wielkiego dzwonu, aż do czasów obecnych, kiedy są w stanie wystawić na pojedyncze mecze blisko tysięczny młyn z konkretną oprawą. "O tym, jaką siłą dysponujemy niech świadczą wizyty w 2024 roku chuligańskiej ekipy Legii Warszawa oraz w 2025 roku bandy Radomiaka Radom - obie szajki zajechały do nas ze swoimi flagami chuligańskimi. To najlepsza rekomendacja naszego postępu" - czytamy w rozmowie.
W magazynie znajdziemy oczywiście kilkadziesiąt reportaży z meczów ostatnich tygodni - zarówno w europejskich pucharach, jak i ligowych spotkań, w tym relację z wyjazdu do Białegostoku czy spotkania przy Ł3 z Cracovią. W ramach kontynuacji serii "aktywne ekipy" znajdziemy materiał poświęcony ekipom z województwa podlaskiego (w tym o ekipie Sparty Augustów).

Autorzy zamieścili archiwalne zdjęcia Pogoni Lębork i GKS-u Bełchatów, a także stałą rubrykę, tj. Ligę pod lupą, gdzie znajdziemy wszystkie liczby wyjazdowe z od końcówki lutego do końca marca.


Autor: Andrzej Foltyn (red. naczelny)
Wydawca: TMK Andrzej Foltyn
Rok wydania: 2026
Liczba stron: 84
Cena: 19,99 zł


