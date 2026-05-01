Bilety na mecz play-off z Constractem Lubawa

W najbliższą środę, 6 maja futsaliści Legii rozpoczną rywalizację w fazie play-off sezonu 2025/26. Pierwszy mecz z Constractem Lubawa nasz zespół rozegra przed własną publicznością - w hali przy ulicy Gładkiej 18. Początek spotkania o godzinie 20:00.

Zapraszamy serdecznie do wspierania legionistów, którzy chcą awansować do strefy medalowej.





Bilety można kupować TUTAJ. Cena: 15 zł ulgowe i 25 zł - normalne. Rywalizacja o awans do półfinału toczyć się będzie do dwóch wygranych. Rewanż i ew. trzecie spotkanie odbędą się w kolejny weekend w Lubawie.