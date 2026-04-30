Żewłakow przedłużył kontrakt z Legią

19-letni pomocnik Jakub Żewłakow, wychowanek Akademii Legii, podpisał z klubem nowy kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2029/30.

Jakub Żewłakow rozegrał do tej pory 13 meczów w pierwszej drużynie Legii. W bieżącym sezonie pojawił się na boisku 12 razy z czego raz w podstawowym składzie.

- Przedłużenie kontraktu traktuję jako przedłużenie zaufania klubu w moje umiejętności. Czuję się w Legii bardzo dobrze, to mój dom i mam nadzieję, że za wszystko co dobre mnie tu spotkało, będę miał okazję odwdzięczyć się na boisku - mówi Jakub Żewłakow.





- Jesteśmy bardzo szczęśliwi z przedłużenia kontraktu Kuby Żewłakowa do 2030 r. Ta decyzja jest potwierdzeniem jego jakości i talentu. Chcemy zabezpieczyć przyszłość Kuby w Legii, żeby dalej rozwijał się w takim tempie i otrzymywał jak najwięcej szans. Myślę, że będzie bardzo ważny dla naszej drużyny w najbliższych latach, ma umiejętności, żeby dużo wnieść do gry. Kuba czuje, że w niego wierzmy. Ten kontrakt jest również znakiem dla innych piłkarzy z akademii, którzy widzą szansę na rozwój i dołączenie do pierwszej drużyn. Podobną drogę w ostatnim czasie przeszliśmy z Samuel Kovacikiem, Janem Leszczyńskim i Wojciechem Urbańskim, którzy są z nami na stale. Mam nadzieję, że nasi młodzi zawodnicy, także z bardzo obiecującej drużyny rezerw, są świadomi, że trzeba zrobić jeszcze więcej, być cierpliwym i czekać na odpowiedni moment, żeby znaleźć się w pierwszym zespole - mówi Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa, Fredi Bobić.