Apel NS-ów przed meczem z Widzewem

Przy okazji meczu z Widzewem na Żylecie zaprezentowana zostanie oprawa. Nieznani Sprawcy wystosowali w związku z tym apel do kibiców. Przy wejściu na stadion będzie można dorzucić się na kolejne oprawy, a w przerwie spotkania pod gniazdem nabyć nowe legijne kominiarki (40 zł), z których cały zysk również zasili konto ultras.

REKLAMA

Drodzy Kibice!

Uwaga, uwaga. Zaraz mecz, a na nim oprawy, jak to zwykle na meczu Legii bywa. Tym razem bardziej niż zwykle prosimy Was o skupienie, uwagę i ogarnięcie. To bardzo ważne. Otóż na Waszych krzesełkach będą przygotowane foliowe peleryny.

1. NIE przenosicie ich z miejsca na miejsce, bo on muszą utworzyć konkretny wzór.

2. NIE zakładacie ani NIE odczepiajcie ich od krzesełka zanim nie padnie wyraźny sygnał z gniazda.

3. Po założeniu NIE idziecie do kolegi siedemnaście sektorów dalej. Zostajecie w tych miejscach, z których wzięliście peleryny, na tym krzesełku, z którego wzięliście pelerynkę.

4. Jedno krzesełko = jedna osoba. Pilnujcie tego.

5. NIE zdejmujecie peleryn przed wyraźnym sygnałem z gniazda, nawet jak spoci Wam się lewa pacha.

6. Na czas tej oprawy nie zajmujemy miejsca w przejściach, na schodach itp.

7. Pamiętajcie, to Wy tworzycie ruch ultras na Legii. To Wy nim jesteście. To na Waszych barkach spoczywa dziś odpowiedzialność czy wszystko wyjdzie jak należy. Liczymy na Was.

8. Jedziemy, wiadomo z kim. Niezależnie od wszystkiego, do samego końca.