Finał Kolonus w New Delhi

2026-05-03 | Zuzanna Kolonus | fot. Legia Tenis
Zuzanna Kolonus dotarła do finału turnieju ITF W15 w New Delhi w Indiach. Legionistka w finale przegrała z Hinduską, Shruti Ahlawat 5-7, 6-2, 6-7(3).

Wyniki legionistki:
I runda: Zuzanna Kolonus - Saily Prashantkumar Thakkar (Indie) 6-1,6-1
II runda: Zuzanna Kolonus - Akanksha Dileep Nitture (Indie) 6-4, 6-0
1/4 finału: Zuzanna Kolonus - ELina Nepliy (Rosja) 7-6(2), 5-7, 7-6(2)
1/2 finału: Zuzanna Kolonus - Ksenia Laskutova (Rosja) 6-0, 6-2
Finał: Zuzanna Kolonus - Shruti Ahlawat (Indie) 5-7, 6-2, 6-7(3)


