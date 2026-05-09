III liga: Legia II Warszawa 2-0 Ząbkovia Ząbki

W meczu 30. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Ząbkovią Ząbki 2-0. Do przerwy było 0-0. W zależności od wyniku Warty Sieradz, legioniści mogą już w tej kolejce zapewnić sobie awans.

W 58. minucie padła pierwsza bramka dla Legii. Dalekie podanie otrzymał jeden z legionistów, zbiegł do linii końcowej, dośrodkował, a z najbliższej odległości piłkę do siatki wbił Pascal Mozie. W 65. minucie uderzeniem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego na 2-0 podwyższył wynik Adam Ryczkowski.

Legia II Warszawa 2-0 (0-0) Ząbkovia Ząbki

1-0 - 58' Pascal Mozie

2-0 - 65' Adam Ryczkowski

Legia II (skład wyjściowy): 1. Gabriel Kobylak, 22. Karol Kosiorek, 44. Łukasz Góra, 32. Mateusz Lauryn, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń, 24. Pascal Mozie, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka

Ząbkovia (skład wyjściowy): 1. Jan Jankiewicz, 3. Mateusz Jasiński, 5. Rafał Mazurczak, 7. Oskar Wojtysiak, 9. Mateusz Augustyniak, 10. Filip Głowala, 11. Karol Pierzchalski, 14. Piotr Sonnenberg, 17. Maciej Kencel, 18. Kacper Kalisz, 27. Stanisław Muniak

