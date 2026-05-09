Constract Lubawa 3-3, k. 1-4 Legia Warszawa. Będzie decydujący mecz!

W rewanżowym meczu 1/4 finału fazy play-off futsaliści Legii Warszawa wygrali na wyjeździe z Constractem Lubawa po rzutach karnych. Do przerwy było 0-2, druga połowa zakończyła się wynikiem 2-2, w dogrywce było 1-1. Stan rywalizacji: 1-1. Decydujące o awansie spotkanie rozegrane zostanie 10 maja o godz. 17:30 w Lubawie.

Gospodarze od pierwszych sekund ruszyli do ataku, nie pozwalając legionistom na zbyt wiele. W 3. minucie wyszli na prowadzenie, a strzelcem bramki był David Mataja. W 13. minucie gospodarze rozklepali obronę Legii, a dobrym wykończeniem popisał się Jakub Raszkowski, który pokonał Tomasza Warszawskiego. Pod koniec pierwszej połowy szkoleniowiec Legii zdecydował się na grę z wycofanym bramkarzem. Nie przyniosło to jednak efektu w postaci zmiany wyniku i Legia schodziła na przerwę z wynikiem 0-2.

Tak samo legioniści grali od początku drugiej połowy, stawiając wszystko na jedną kartę. W 27. minucie zawodnicy z Warszawy zdobyli bramkę kontaktową - do siatki po sporym zamieszaniu trafił Eric Sylla. W 35. minucie do wyrównania doprowadził Rui Pinto. To zmobilizowało gospodarzy do intensywnych ataków. Ujawnili się także obecni w hali kibice Legii. Wynik nie uległ już zmianie i konieczna była dogrywka, rozgrywana w formacie 2x5 minut.

Na początku dogrywki w poprzeczkę trafił Henri Alamikkotervo. Potem oba zespoły miały jeszcze dogodne sytuacje, jednak to Adriano Lemos trafił w 8. minucie dogrywki. Na 3 sekundy przed końcem na 3-3 uderzył Eric Sylla! O wszystkim decydowały więc rzuty karne. Constract zdecydował się na zmianę bramkarza na część uderzeń. W Legii bronił nadal Tomasz Warszawski - obronił 2 strzały. Legioniści natomiast strzelali bezbłędnie.

Constract Lubawa 3-3, k. 1-4 (2-0, 0-2, d. 1-1) Legia Warszawa

1-0 - 2:48 David Mataja

2-0 - 12:29 Jakub Raszkowski

2-1 - 26:47 Eric Sylla

2-2 - 34:00 Rui Pinto

3-2 - 47:56 Adriano Lemos

3-3 - 49:57 Eric Sylla

karne Legia: Rui Pinto (+), Mykyta Storożuk (+), Henri Alamikkotervo (+), Eric Sylla (+)

Constract: 22. Roberto Gozi, 4. Pedro Pereira, 12. Pedrinho, 9. David Mataja, 26. Jakub Raszkowski

rezerwa: 1. Jan Rutkowski, 2. Hubert Zadroga, 5. Kacper Sendlewski, 6. Paweł Kaniewski, 7. Adriano Lemos, 11. Sylvio Valadares, 17. Szymon Licznerski, 29. Benjamin Tusar, 30. Helder

Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 10. Rui Pinto, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański

żółte kartki: Łutaj, Tkaczenko, Sylla

