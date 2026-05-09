Raport kartkowy przed meczem z Bruk-Betem

Paweł Wszołek będzie pauzował w meczu 32. kolejki Ekstraklasy z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Zawodnik Legii i tak nie mógłby zagrać w tym spotkaniu ze względu na uraz. Zagrożeni są Juergen Elitim, Ermal Krasniqi i Kamil Piątkowski, którzy mają na koncie po 3 napomnienia.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 10 maja o godzinie 17:30.





Żółte kartki legionistów w lidze:

6 - Bartosz Kapustka, Damian Szymański

5 - Rafał Augustyniak, Petar Stojanović

4 - Radovan Pankov, Paweł Wszołek*, Wojciech Urbański

3 - Juergen Elitim, Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski

2 - Kacper Chodyna, Patryk Kun, Arkadiusz Reca, Kacper Urbański

1 - Wahan Biczachczjan, Antonio Čolak, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Mileta Rajović, Jakub Żewłakow

Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski

1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice).



