U-16: Polska 1-2 Norwegia. Grali legioniści

W pierwszym meczu turnieju UEFA Development reprezentacja Polski U-16 przegrała z Norwegią 1-2. Do przerwy Polacy przegrywali 0-2. W wyjściowym składzie znaleźli się wszyscy powołani legioniści - Oskar Putrzyński, Xavier Dąbkowski, Tymoteusz Leśniak i Franciszek Stępniewski. 

10 maja o godzinie 11 Polacy zagrają z Ukrainą.

U-16: Polska 1-2 (0-2) Norwegia
0-1 - 21' Thomas Leikanger
0-2 - 45+1' Thomas Leikanger (k)
1-2 - 73' Przemysław Mazan

Polska: 1. Aleks Olsztyn - 20. Kacper Kopijka (86' 2. Krzysztof Cieplewski), 5. Oskar Putrzyński, 15. Sierafim Bochno, 7. Kornel Brzózka (79' 17. Tomasz Jakubowski) - 19. Tymoteusz Leśniak (71' 11. Łukasz Zajączkowski), 8. Franciszek Stępniewski, 16. Xavier Dąbkowski (71' 6. Przemysław Mazan), 10. Jan Głąb (71' 18. Franciszek Zgoda) - 14. Olaf Osowski (71' 13. Grzegorz Bakuła), 9. Dawid Rutkowski (71' 23. Mateusz Andrzejkowicz)

Norwegia (skład wyjściowy): 1. Christian Aabo Florenaes, 2. Alvin Brown, 3. Adrian Thomsen, 6. Mads Barret Olsen, 8. Brage Berg Hougen, 9. Thomas Leikanger, 11. Lukas Martinsen Lisac, 14. Anders Fiskum Larsen, 15. Benjamin Myrvold, 19. Fredrik Sjatil 20. Liam Luu




