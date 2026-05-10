U-16: Polska 0-1 Ukraina. Grali legioniści

Reprezentacja Polski do lat 16 prowadzona przez Rafała Lasockiego przegrała z Ukrainą 0-1 (0-1) w drugim meczu rozegranym w ramach turnieju UEFA Development w Polsce. W ostatnim spotkaniu "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Ekwadorem (13 maja, 11:00, Kętrzyn).

W 64. minucie na boisku pojawili się Tymoteusz Leśniak, Xavier Dąbkowski i Franciszek Stępniewski.





U-16: Polska 0-1 (0-1) Ukraina

0-1 - 31' Bohdan Rudenko

Polska: 12. Nikodem Licznerski - 3. Wojciech Orzechowski (82' 20. Kacper Kopijka), 4. Adrian Jaster, 2. Krzysztof Ciepielewski (82' 15. Serafim Bochno) - 11. Łukasz Zajączkowski (64' 19. Tymoteusz Leśniak), 21. Igor Mak (64' 8. Franciszek Stępniewski), 6. Przemysław Mazan (64' 7. Kornel Brzózka), 18. Franciszek Zgoda (64' 10. Jan Głąb), 17. Tomasz Jakubowski - 23. Mateusz Andrzejkowicz (64' 16. Xavier Dąbkowski), 13. Grzegorz Bakuła (64' 9. Dawid Rutkowski)

Ukraina: 1. Dawid Kraweć - 17. Hlib Rybalczenko (65' 15. Tymur Uhrik), 13. Mychajło Abramowicz, 14. Nazar Usaczow, 5. Jehor Falkowśkyj (65' 2. Mykoła Karałasz) - 16. Illa Byrładianu (83' 3. Maksym Misiura), 18. Ołeksij Abramow (65' 10. Artem Rybak), 21. Denys Hordiejew (47' 7. Artem Feduszko), 6. Daniele Robustella (55' 8. Illa Ostrowśkyj), 22. Bohdan Rudenko (55' 11. Ołeh Dziuryneć) - 19. Damir Honczenko (46' 9. Illia Bodak)

żółte kartki: Jaster - Honczenko, Abramowicz, Falkowśkyj, Bodak, Feduszko

Tabela:

1. Ukraina 2 6 4- 0

2. Norwegia 1 3 2- 1

3. Polska 2 0 1- 3

4. Ekwador 1 0 0- 3



