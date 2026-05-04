Zwycięstwo Polek w Monaco Sevens. Trzy legionistki w składzie

Tamara Czumer,Martyna Wardaszka,Karolina Stokowska | fot. Bartosz Piątkowski
Reprezentacja Polski Rugby 7 Kobiet triumfowała w prestiżowym turnieju Monaco Sevens, kończąc rywalizację z kompletem zwycięstw i potwierdzając wysoką formę w trakcie przygotowań do nadchodzących Mistrzostw Europy.

W składzie Biało-Czerwonych nie zabrakło zawodniczek Legii Warszawa: Tamary Czumer-Iwin, Martyny Wardaszki oraz Karoliny Stokowskiej, które miały swój istotny wkład w końcowy sukces reprezentacji.

Turniej rozegrany został w formule jednodniowej, a Polki od pierwszego meczu narzuciły swoje tempo gry. W inauguracyjnym spotkaniu pewnie pokonały I Pretoriani 36:0, w pełni kontrolując przebieg rywalizacji. Drugie spotkanie przyniosło kolejne przekonujące zwycięstwo - tym razem z reprezentacją Gruzji 54:7, co zapewniło Polsce pierwsze miejsce w grupie. Na zakończenie turnieju Biało-Czerwone zmierzyły się z gospodyniami - Monaco UMUSA. Najbardziej wymagające spotkanie dnia zakończyło się zwycięstwem Polski 27:19, co przypieczętowało końcowy triumf w całym turnieju.

Turniej w Monako był szczególny dla Karoliny Stokowskiej, która zadebiutowała w reprezentacji Polski Rugby 7 Kobiet. Debiut zakończony zwycięstwem w międzynarodowym turnieju to wyjątkowy moment w jej sportowej karierze. Najlepszą zawodniczką (MVP) turnieju została kapitan reprezentacji Polski - Natalia Pamięta, która odebrała nagrodę z rąk Ich Najjaśniejszych Wysokości – Księcia Alberta II oraz Księżniczki Charlène.

Udział w Monaco Sevens był ważnym elementem przygotowań do letnich Mistrzostw Europy. Sztab szkoleniowy postawił na intensywne granie i budowanie doświadczenia meczowego. Bezpośrednio przed wyjazdem reprezentacja odbyła krótkie zgrupowanie w Warszawie, gdzie na obiektach AWF zrealizowano jednostki treningowe.
- To było fantastyczne doświadczenie dla naszych zawodniczek. Cieszy nas, że mimo wymagających okoliczności przygotowań potrafiliśmy dostosować się jako zespół i osiągnąć bardzo dobry wynik. Skupiliśmy się m.in. na poprawie organizacji gry w obronie - podkreślił trener reprezentacji Chris Davies.
- Najważniejsze jest dla nas zapewnianie zawodniczkom takich doświadczeń meczowych. Przed nami kolejne turnieje i dalsza droga w kierunku Mistrzostw Europy - dodał szkoleniowiec.
Skład reprezentacji Polski:
Patrycja Zawadzka, Karolina Stokowska, Tamara Czumer-Iwin, Marta Morus, Anna Klichowska, Julia Druzgała, Katarzyna Paszczyk, Natalia Pamięta, Sylwia Witkowska, Martyna Wardaszka, Oliwia Krysiak, Klaudia Jacewicz.

Reprezentacja Polski Rugby 7 Kobiet wraca z Monako z kompletem zwycięstw i cennym doświadczeniem. Sukces w Monaco Sevens to nie tylko potwierdzenie wysokiej formy zespołu, ale także kolejny dowód na rosnący potencjał polskiego rugby kobiet na arenie międzynarodowej. Dla Legii Warszawa to również powód do dumy - trzy nasze zawodniczki były częścią zwycięskiej drużyny narodowej 


Tamara Czumer,Martyna Wardaszka,Karolina Stokowska
Karolina Stokowska,rugby kobiet
Martyna Wardaszka,rugby kobiet
Tamara Czumer-Iwin
