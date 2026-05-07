Play-off: Ramowy terminarz spotkań Legii

W środę zakończyła się runda zasadnicza Orlen Basket Ligi. W decydującym o pierwszym miejscu spotkaniu Legia Warszawa pokonała Kinga Szczecin. Stawkę uzupełnili Śląsk Wrocław, Trefl Sopot, Dziki Warszawa oraz Arka Gdynia. O dwa wolne miejsce powalczą cztery zespoły.

Legia musi poczekać na rywala do niedzieli. Walka o ósme rozstrzygnie się pomiędzy Anwilem Włocławek a Zastalem Zielona Góra oraz MKS Dąbrowa Górnicza a Stalą Ostrów Wielkopolski. Przegrany z pierwszej pary zmierzy się z wygranym drugiej. Drużyna, która wygra tę rywalizację będzie przeciwnikiem stołecznej ekipy.





Mecze ćwierćfinałowe toczą się do trzech zwycięstw. Ekipa Heiko Rannuli zacznie rywalizację od dwóch meczów na Bemowie, które zaplanowane są na 14 maja (czwartek) oraz 16 maja (sobota). Następnie obie ekipy przeniosą się na boisko rywala 19 maja (wtorek). Jeśli będzie to konieczne, kolejne mecze zostaną rozegrane dwa dni później a zamknięcie serii nastąpiłoby 24 maja (niedziela) na Bemowie.

W przypadku awansu legionistów do półfinałów, rywalizacja będzie się toczyć również do trzech wygranych. Tutaj obecni mistrzowie Polski spotkają się z wygranym pary Trefl Sopot - Dziki Warszawa. Początek tej fazy zaplanowano 26 maja (wtorek) a jej koniec najpóźniej na 5 czerwca (piątek). Mecze finałowe odbywają się w cyklu - 2 mecze u siebie, 2 na wyjeździe, a następnie naprzemiennie dom - wyjazd - dom. Początek rywalizacji 8 czerwca (poniedziałek), a ewentualny, siódmy mecz zostanie rozegrany 21 czerwca. W przypadku walki o brązowe medale, zaplanowane są tylko dwa mecze - 9 czerwca (wtorek) u siebie i 12 czerwca (piątek) na wyjeździe.

Terminarz spotkań Legii w fazie play-off

Ćwierćfinał (do trzech zwycięstw)

14.05. (cz) godz. 20:15 - mecz nr 1 w hali na Bemowie (transmisja Polsat Sport)

16.05. (sb) godz. 15:00 - mecz nr 2 w hali na Bemowie (transmisja YouTube)

19.05. (wt) godz. 20:15 - mecz nr 3 na wyjeździe (transmisja Polsat Sport)

21.05. (cz) - ewentualny mecz nr 4 na wyjeździe

24.05. (nd) - ewentualny mecz nr 5 w hali na Bemowie

Półfinał (do trzech zwycięstw) - potencjalny rywal Trefl Sopot - Dziki Warszawa

26.05. (wt) - mecz nr 1 w hali na Bemowie

28.05. (cz) - mecz nr 2 w hali na Bemowie

31.05. (nd) - mecz nr 3 na wyjeździe

02.06. (wt) - ewentualny mecz nr 4 na wyjeździe

05.06. (pt) - ewentualny mecz nr 5 w hali na Bemowie



Finał (do czterech zwycięstw)

08.06. (pn) - mecz nr 1 w hali na Bemowie

10.06. (śr) - mecz nr 2 w hali na Bemowie

13.06. (sb) - mecz nr 3 na wyjeździe

15.06. (pn) - mecz nr 4 na wyjeździe

17.06. (śr) - ewentualny mecz nr 5 w hali na Bemowie

19.06. (pt) - ewentualny mecz nr 6 na wyjeździe

21.06. (nd) - ewentualny mecz nr 7 w hali na Bemowie

