Legia planuje letnie okienko transferowe. Mniejszy budżet, ruch w interesie

Obecnie na pensje zawodników pierwszej drużyny klub wydaje niecałe 70 milionów złotych rocznie. W przyszłym sezonie budżet zostanie uszczuplony o jedną trzecią! W kuluarach słychać o ponad 20 milionach złotych mniej na wypłaty. Obniżenie tej kwoty nastąpi automatycznie, gdy zakończą się kontrakty części zawodników. Lista prawdopodobnych odejść jest bardzo długa.



Koniec kontraktów: Radovan Pankov, Kacper Tobiasz, Jean-Pierre Nsame, Juergen Elitim, Bartosz Kapustka, Artur Jędrzejczyk, Patryk Kun, Rafał Augustyniak, Ermal Krasniqi (koniec wypożyczenia)



Możliwe odejścia zawodników z kontraktami: Petar Stojanović, Claude Goncalves, Ruben Vinagre, Gabriel Kobylak, Kamil Piątkowski

Z kilkoma zawodnikami z powyższej listy klub będzie rozmawiał (Augustyniak, Elitim, Kun, Kapustka), ale nie ma gwarancji powodzenia tych rozmów. Z kolei kilku koniecznie chce się pozbyć (Stojanović, Goncalves), choć mają jeszcze długie kontrakty. Wydaje się, że klub nie będzie chciał przedłużyć umowy z Jean-Pierre Nsame, który zarabia bardzo dużo.

Legia ma także niezrealizowany budżet z kończącego się sezonu, co może oznaczać konieczność sprzedaży jednego z wartościowych zawodników w celu pozyskania środków. Takim potencjalnym odchodzącym może być Kamil Piątkowski, który niedawno zmienił agencję menedżerską, a jego kontrakt z Legią obowiązuje jeszcze przez trzy kolejne sezony. Nie wiadomo jak potoczą się losy Kacpra Urbańskiego, który ne zaliczy obecnego sezonu do udanych.

W ich miejsce Legia będzie musiała pozyskać nowych graczy, ale będą oni mogli pomarzyć o warunkach, jakie rok temu otrzymali tacy zawodnicy jak Mileta Rajović, Damian Szymański, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca czy Kacper Urbański. Działacze Legii muszą nastawić się na sprowadzanie zawodników z kartą na ręku bądź szukać atrakcyjnych wypożyczeń.

Pierwsze spodziewane transfery to przyjście graczy z kartą na ręku - Zorana Arsenicia (31 l., obrońca) i Ivana Brkicia (30 l., bramkarz).



Według informacji Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl, który dotarł do prezentacji planu transferowego Legii, klub planuje pozyskać łącznie 7 graczy. Priorytetem ma być sprowadzenie zawodników ofensywnych, przede wszystkim napastnika. Legia szuka przede wszystkim na rynku europejskim ze względu na koszty. Ewentualne kolejne transfery tradycyjnie będą uzależnione od tego, czy dojdzie do dalszych odejść. Pod prezentacją mieli podpisać się Fredi Bobić (szef operacji sportowych) i Piotr Zasada (szef skautingu). Nie widniało nazwisko dyrektora sportowego, Michała Żewłakowa.

Kogo szuka Legia (info Meczyki.pl):

Priorytet 1:

- kompletny napastnik

- boczny atakujący (lewa/prawa) x2

- pomocnik box-to-box x2

- obrońca grający piłka lewa/prawa x2



Priorytet 2:

- szeroko ustawiony playmaker (lewa/prawa) x2

- mobilny napastnik

- obrońca wygrywający piłkę (prawa)