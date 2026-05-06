Legia planuje letnie okienko transferowe. Mniejszy budżet, ruch w interesie

Marek Papszun i Fredi Bobić | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Legionisci.com, meczyki.pl
Legia Warszawa szykuje się do letniego okna transferowego. Liczne transfery, które latem ubiegłego roku przeprowadził duet Fredi Bobić – Michał Żewłakow, „zaowocowały" walką o utrzymanie w Ekstraklasie, fatalną postawą w Lidze Konferencji i szybkim odpadnięciem z Pucharu Polski. W najbliższych miesiącach zespół czeka kolejna gruntowna przebudowa, w której ważny głos będzie miał z pewnością Marek Papszun. Będzie musiał funkcjonować w zupełnie innych realiach niż jego poprzednik.
Obecnie na pensje zawodników pierwszej drużyny klub wydaje niecałe 70 milionów złotych rocznie. W przyszłym sezonie budżet zostanie uszczuplony o jedną trzecią! W kuluarach słychać o ponad 20 milionach złotych mniej na wypłaty. Obniżenie tej kwoty nastąpi automatycznie, gdy zakończą się kontrakty części zawodników. Lista prawdopodobnych odejść jest bardzo długa.

Koniec kontraktów: Radovan Pankov, Kacper Tobiasz, Jean-Pierre Nsame, Juergen Elitim, Bartosz Kapustka, Artur Jędrzejczyk, Patryk Kun, Rafał Augustyniak, Ermal Krasniqi (koniec wypożyczenia)

Możliwe odejścia zawodników z kontraktami: Petar Stojanović, Claude Goncalves, Ruben Vinagre, Gabriel Kobylak, Kamil Piątkowski

 

Z kilkoma zawodnikami z powyższej listy klub będzie rozmawiał (Augustyniak, Elitim, Kun, Kapustka), ale nie ma gwarancji powodzenia tych rozmów. Z kolei kilku koniecznie chce się pozbyć (Stojanović, Goncalves), choć mają jeszcze długie kontrakty. Wydaje się, że klub nie będzie chciał przedłużyć umowy z Jean-Pierre Nsame, który zarabia bardzo dużo.

Legia ma także niezrealizowany budżet z kończącego się sezonu, co może oznaczać konieczność sprzedaży jednego z wartościowych zawodników w celu pozyskania środków. Takim potencjalnym odchodzącym może być Kamil Piątkowski, który niedawno zmienił agencję menedżerską, a jego kontrakt z Legią obowiązuje jeszcze przez trzy kolejne sezony. Nie wiadomo jak potoczą się losy Kacpra Urbańskiego, który ne zaliczy obecnego sezonu do udanych.

W ich miejsce Legia będzie musiała pozyskać nowych graczy, ale będą oni mogli pomarzyć o warunkach, jakie rok temu otrzymali tacy zawodnicy jak Mileta Rajović, Damian Szymański, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca czy Kacper Urbański. Działacze Legii muszą nastawić się na sprowadzanie zawodników z kartą na ręku bądź szukać atrakcyjnych wypożyczeń.

Pierwsze spodziewane transfery to przyjście graczy z kartą na ręku - Zorana Arsenicia (31 l., obrońca) i Ivana Brkicia (30 l., bramkarz).

Według informacji Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl, który dotarł do prezentacji planu transferowego Legii, klub planuje pozyskać łącznie 7 graczy. Priorytetem ma być sprowadzenie zawodników ofensywnych, przede wszystkim napastnika. Legia szuka przede wszystkim na rynku europejskim ze względu na koszty. Ewentualne kolejne transfery tradycyjnie będą uzależnione od tego, czy dojdzie do dalszych odejść. Pod prezentacją mieli podpisać się Fredi Bobić (szef operacji sportowych) i Piotr Zasada (szef skautingu). Nie widniało nazwisko dyrektora sportowego, Michała Żewłakowa.

Kogo szuka Legia (info Meczyki.pl):

Priorytet 1:
- kompletny napastnik
- boczny atakujący (lewa/prawa) x2
- pomocnik box-to-box x2
- obrońca grający piłka lewa/prawa x2

Priorytet 2:
- szeroko ustawiony playmaker (lewa/prawa) x2
- mobilny napastnik
- obrońca wygrywający piłkę (prawa)

Warunki kontraktowe:
Kategoria A: 200-320 tys. euro / rok
Kategoria B: 120-200 tys. euro / rok
Kategoria C: 50-120 tys. euro / rok



Komentarze (11)

Kamil - 7 minut temu, *.mrsn.at

Wiadomo gdzie Legia jedzie na zgrupowanie ?

Woytek (Legionisci.com) - 3 minuty temu, *.orange.pl

@Kamil: Herzogenaurach, Niemcy - przełom czerwca-lipca.

robal - 9 minut temu, *.vectranet.pl

Przykład Adamskiego pokazuje ,że należy szukać również w Polsce w niższych ligach. Polacy w 1 czy 2 lidze z dużym potencjałem ale bez opieki wielkich agencji menadżerskich i układów zasługują na uwagę.

Karol - 9 minut temu, *.play.pl

No to w te priorytety wchodzi Świderski Bereszyński idealnie
a z tym brkiciem se dajcie spokój już lepiej Majecki za Tobiasza

BYDLE - 16 minut temu, *.lukman.pl

Dobrze ze bobic zostaje - jak donosi WP
Bez niego nie uda sie spaść i znaleźc jeszcze większych ogórków
🤣

WC kwadrans - 16 minut temu, *.play-internet.pl

Wszystkich won

Jerry - 10 minut temu, *.plus.pl

@WC kwadrans: A na ich miejsce kto? Sprawa drugorzędna? Dobiegający końca sezon niczego nas nie nauczył?

Wujo Szajba - 6 minut temu, *.t-mobile.pl

@WC kwadrans: 100% poparcia . Za ten sezon i za syf co odwalili. Zmniejszenie kontraktów do 20% a jak nie won. WSZYSCY

Alan - 18 minut temu, *.t-mobile.pl

To akurat problemem nie jest bo nawet jak mamy największy budżetu od lat to pokazuje ze i tak niewiele z niego wynika......

Gość niedzielny - 19 minut temu, *.tpnet.pl

Jestem w stanie spełnić kategoriie B😉Myślę że gorszy od milety nie jestem. Kiedy i gdzie mogę podjechać w celu podpisania umowy?Pozdrawiam serdecznie i czekam ⚽️

Wyrwikufel - 19 minut temu, *.vectranet.pl

Myślę, że i z takim budżetem możemy powalczyć o europuchary w przyszłym sezonie, jeśli zostaną przeprowadzone trafne ruchy transferowe.

