W poniedziałek mecz Legii z SKB Suwałki w Markach

W najbliższy poniedziałek dojdzie do meczu na szczycie Ekstraligi Badmintona, w której Legia Warszawa podejmować będzie SKB Litpol-Malow Suwałki. Będzie to ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego, które decydować będzie o końcowej kolejności przed fazą play-off, a Legia zagra w roli gospodarza wyjątkowo w Markach (ul. Wspólna 31a). Początek meczu o godzinie 17:00, wstęp wolny. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny!

Legia obecnie plasuje się na 1. miejscu z bilansem 7-0. Zespół z Suwałk ma bilans 6-1. Jedynej porażki doznali 9 marca w Bieruniu, gdzie przegrali 3:4 z miejscową Unią. W najbardziej zaciętym meczu tamtego spotkania, Mikołaj Szymanowski (SKB) przegrał z Karanem Rajarajanem (Unia) 12-15, 15-14, 14-15. Poza nim w barwach klubu w Suwałk występują: Robert Cybulski, Przemysław Szydłowski, Karolina Szubert, Ulyana Volskaya, Andrzej Niczyporuk oraz Wei Xu.

Faza play-off rozegrana zostanie w dniach 8-9 czerwca.