Rezerwy

Legia II: Trener odejdzie po awansie?

Filip Raczkowski | fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach
źródło: Legionisci.com/TVP Sport

Trzecioligowe rezerwy Legii są na najlepszej drodze, by po raz pierwszy awansować do II ligi, a tymczasem według informacji TVP Sport, Filip Raczkowski prawdopodobnie pożegna się z klubem po zakończeniu obecnych rozgrywek. 

Trener prowadzi Legię II drugi sezon (dotychczas w 65 meczach). W minionych rozgrywkach jego zespół zajął drugie miejsce, ale w walce o drugą ligę odpadł w pierwszej barażowej rundzie z Podhalem Nowy Targ. Obecnie przewaga Legii II w tabeli trzeciej ligi jest tak wyraźna, że nikt nie bierze pod uwagę innej możliwości niż awans drużyny na poziom centralny.

 

Wcześniej Raczkowski pracował w akademii Legii, zdobywając z drużyną juniorów starszych mistrzostwo Polski. 34-letni trener po sezonie miałby odejść z Legii II, by spróbować swoich sił na wyższym poziomie rozgrywkowym. Mówi się o pracy w pierwszej lidze lub dołączeniu do sztabu którejś z ekstraklasowych drużyn. Pod koniec zeszłego roku pomagał w sztabie pierwszego zespołu Legii, gdy przejął go Inaki Astiz. W styczniu Filip Raczkowski zakwalifikował się na kurs UEFA Pro.



