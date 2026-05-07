Silins: Nie ma znaczenia, z kim zagramy w ćwierćfinale

Ojars Silins | fot. Bodziach
Hugollek
Legionisci.com Legionisci.com

Koszykarze Legii Warszawa zakończyli sezon zasadniczy na pierwszym miejscu, a po dramatycznym meczu z Kingiem Szczecin podkreślali przede wszystkim charakter zespołu. — Nawet po bardzo trudnej trójce rywali dalej walczyliśmy i nie odpuściliśmy tego meczu w dogrywce - mówił po spotkaniu Ojars Silins.

REKLAMA

- To dla nas duże osiągnięcie i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, co zrobiliśmy w tym sezonie. Mieliśmy sporo wzlotów i upadków, ale przez cały czas walczyliśmy do końca i dokładnie to pokazaliśmy także dzisiaj.

- Jeśli chodzi o sam mecz, to King jest zdecydowanie jedną z najlepszych drużyn w lidze. Mają bardzo dużo atutów i zawodników, którzy potrafią zdobywać punkty zarówno spod kosza, jak i z dystansu. Znowu nie weszliśmy najlepiej w spotkanie, ale najważniejsze jest to, że cały czas potrafimy utrzymać koncentrację i dalej walczyć. To będzie bardzo ważne również w play-offach. Normalne jest, że przez 40 minut pojawiają się serie punktowe rywali, ale trzeba reagować właśnie tak, jak my zrobiliśmy to dzisiaj.

- Nawet w ostatniej akcji, kiedy trafili bardzo trudną trójkę, dalej walczyliśmy i nie odpuściliśmy tego meczu w dogrywce. Jestem naprawdę dumny z chłopaków.

- Taka końcówka to po prostu efekt rywalizacji dwóch bardzo dobrych drużyn. Było dużo trudnych akcji, walki o piłki 50 na 50. W końcówce rywale mieli jeszcze zbiórkę w ataku, później padł ten bardzo trudny rzut i takie rzeczy po prostu się zdarzają. Oczywiście mamy jeszcze elementy, które musimy poprawić i w końcówkach być bardziej zdecydowani, ale najważniejsze jest zwycięstwo. Musimy na tym budować przed play-offami.

- Nie ma dla mnie znaczenia, z kim zagramy w ćwierćfinale. Zobaczymy, kto awansuje z play-inów i wtedy będziemy się przygotowywać pod konkretnego rywala. Najważniejsze jest jednak to, żeby zadbać o siebie, przeanalizować ten mecz, wyciągnąć wnioski i dobrze przygotować się fizycznie do długich play-offów.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.