Kolenda w piątce tygodnia

Michał Kolenda został wybrany do najlepszej piątki minionego tygodnia. Zawodnik Legii zaimponował postawą w wygranym meczu z Kingiem Szczecin, który dał 1. miejsce na koniec rundy zasadniczej. Podopieczny Heiko Rannuli spędził na parkiecie 33 minut i w tym czasie zdobył 23 pkt. (75% skuteczności z gry), zebrał 13 piłek oraz dołożył po dwie asysty i dwa przechwyty.
Najlepsza piątka 30. tygodnia Orlen Basket Ligi
Conley Garrison (Zastal Zielona Góra), Luther Muhammad (MKS Dąbrowa Górnicza), Michał Kolenda (Legia Warszawa), Mareks Mejeris (Stal Ostrów Wlkp.), Damian Kulig (Twarde Pierniki Toruń)