W niedzielę Legia faworytem. Będzie drugie zwycięstwo z rzędu?

Kibice Legii cały czas czekają na drugie ligowe zwycięstwo swojej drużyny w tym sezonie. Wyniki trwającej kolejki powodują, że zespół Marka Papszuna cały czas pozostaje pod presją wyniku. W FORTUNIE kurs na wygraną Legii w Niecieczy wynosi  1.68, co przy remisie wycenianym na 3.50 sugeruje, że rynek spodziewa się przełamania czarnej serii właśnie teraz, przeciwko pewnemu spadku Bruk-Betowi. 
Bilans meczów Legii z Bruk-Betem:

Mecze: 11
Wygrane Legii: 4
Remisy: 3
Porażki Legii: 4
Bilans bramek: 20-13

 Legia jeszcze nigdy nie wygrała ligowego meczu w Niecieczy.

​ Termalica już spadła z Ekstraklasy.

 Legia nie wygrała 12 kolejnych meczów wyjazdowych w lidze.

Bukmacherzy faworyzują Legię

Aktualne kursy w Fortunie kształtują się następująco:
Nieciecza -  4.15
remis – 3.50
Legia - 1,68

Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Termaliką:

19.02.2022 - Bruk-Bet 0-0 Legia
15.03.2022 - Legia 4-1 Bruk-Bet
30.08.2022 - Bruk-Bet 2-3 (pd.) Legia (PP)
09.11.2025 - Legia 1-2 Bruk-Bet

Mecz 32. kolejki Ekstraklasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 10 maja o godz. 17:30.

