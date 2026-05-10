Constract Lubawa 12-0 Legia Warszawa. Koniec sezonu

W decydującym o awansie do kolejnej fazy play-off meczu futsaliści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Constractem Lubawa 0-12. Do przerwy legioniści przegrywali 0-6. Stan rywalizacji: 2-1 dla Constractu. To oznacza koniec udanego sezonu dla stołecznego zespołu.

W 8. minucie bramkarz Constractu popędził z piłką do ataku, odegrał do partnera, otrzymał podanie zwrotne i skutecznie uderzył na bramkę. Sytuacja była jeszcze analizowana na wideo, ale sędziowie uznali gola. W 10. minucie prowadzenie strzałem z ostrego kąta z lewej strony podwyższył Pedrinho. Minutę później było już 3-0, a na listę strzelców wpisał się David Mataja. Legioniści prezentowali się znacznie słabiej niż w sobotę i w 14. minucie przegrywali już 0-4. Tym razem było to samobójcze trafienie Mykyty Możejko. W 17. minucie Jakub Raszkowski wpakował piłkę do pustej bramki i sytuacja Legii stała się już bardzo zła. Gospodarze wykorzystali bezlitośnie grę Legii z wycofanym bramkarzem i w 19. minucie David Mataja ponownie wbił piłkę do pustej bramki, ustalając wynik do przerwy na 6-0. Jak wyglądała pierwsza połowa świadczyć może fakt, że Legia oddała w niej zaledwie 1 celny strzał.

Już na początku drugiej połowy gospodarze podwyższyli wynik. Jakub Raszkowski dostał podanie z lewej strony i z ostrego kąta na wślizgu posłał piłkę do bramki. Minutę później zawodnik Constractu wyszedł sam na sam z Tomaszem Warszawskim, wygrał pojedynek, posłał piłkę między nogami bramkarza, a z bliskiej odległości dobił ją Szymon Licznerski. Trzeba przyznać, że legionistom zupełnie nic nie wychodziło w tym meczu. W 27. minucie Kacper Sendlewski otrzymał podanie, po którym znalazł się sam na sam z bramkarzem i pewnie pokonał słabo dysponowanego dziś Warszawskiego. Minutę później ten sam zawodnik skierował piłkę do pustej bramki i było już 10-0. W 32. minucie Warszawski wybił przed siebie piłkę po strzale jednego z rywali, dopadł do niej Pedro Pereira i podwyższył na 11-0. W 38. minucie Gabriel Rinaldin skutecznie wykorzystał rzut karny. Legioniści walczyli jeszcze, żeby zdobyć honorowe trafienie, ale się nie udało.

Constract Lubawa 12-0 (6-0) Legia Warszawa

1-0 - 7:29 Roberto Gozi

2-0 - 9:48 Pedrinho

3-0 - 10:34 David Mataja

4-0 - 13:58 Mykyta Możejko (sam.)

5-0 - 16:35 Jakub Raszkowski

6-0 - 18:38 David Mataja

7-0 - 23:27 Jakub Raszkowski

8-0 - 24:29 Szymon Licznerski

9-0 - 26:24 Kacper Sendlewski

10-0 - 27:15 Kacper Sendlewski

11-0 - 31:00 Pedro Pereira

12-0 - 37:00 Gabriel Rinaldin (k)

Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 10. Rui Pinto, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij

Constract: 22. Riberto Gozi, 4. Pedro Pereira, 11. Savio Valadares, 8. Gabriel Rinaldin, 12. Pedrinho

rezerwa: 1. Jan Rutkowski, 2. Hubert Zadroga, 5. Kacper Sendlewski, 6. Paweł Kaniewski, 9. David Mataja, 17. Szymon Licznerski, 26. Jakub Raszkowski, 29. Benjamin Tusar, 30. Helder

żółte kartki: Licznerski - Żmijewskij, Łutaj



