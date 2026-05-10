Dwie legionistki powołane na turniej Costa Blanca 7s

Trener reprezentacji Polski kobiet w rugby 7, Chris Davies, ogłosił skład kadry na zgrupowanie oraz prestiżowy turniej Costa Blanca 7s 2026. W gronie powołanych znalazły się dwie zawodniczki Legii Warszawa - Ilona Zaishliuk oraz Martyna Wardaszka.

Turniej Costa Blanca 7s będzie ważnym etapem przygotowań reprezentacji Polski do kolejnych wyzwań międzynarodowych. Biało-Czerwone udadzą się do Hiszpanii 20 maja, gdzie poza udziałem w turnieju odbędą również zgrupowanie szkoleniowe. Jak podkreśla sztab reprezentacji, wyjazd ma kluczowe znaczenie dla dalszego budowania zespołu, wspólnej tożsamości oraz przygotowań do najważniejszych imprez sezonu.