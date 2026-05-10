Adamski: Oddaliśmy drugą połowę Termalice

- W drugiej połowie zbyt łatwo traciliśmy piłki po odbiorach. Bez utrzymania futbolówki ciężko jest potem prowadzić grę. Oddaliśmy tę połowę Termalice. Na treningach jednak ćwiczymy grę w niskiej obronie i jesteśmy przygotowani na takie sytuacje. Super, że dziś nam się udało wybronić ten mecz - powiedział po zwycięstwie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza napastnik Legii Warszawa, Rafał Adamski.

REKLAMA

- Patrzymy jeszcze w górę tabeli, jak najbardziej. Dlaczego mielibyśmy nie patrzeć? Zostały nam jeszcze dwa mecze, sześć punktów do zdobycia. Zobaczymy, co się wydarzy.

- Co przyczyniło się do tego, że z taką łatwością wszedłem do Ekstraklasy i daje "liczby"? Myślę, że nauczyłem się luzu na boisku i to jest główna przyczyna. Zmieniłem to przychodząc do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Przełożyłem to też na występy w Legii i przynosi to efekty.







