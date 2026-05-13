Legia II w 2. lidze!

W meczu 31. kolejki Legia II Warszawa wygrała z GKS-em Wikielec 2-0. Tym samym podopieczni Filipa Raczkowskiego zapewnili już sobie awans do 2. ligi. Gratulujemy!

Legia Warszawa od lat starała się awansować do wyższej klasy rozgrywkowej, która pozwoli młodym adeptom akademii rywalizować na wyższym poziomie. Marek Śledź, który był dyrektorem akademii Legii do lutego tego roku zakładał awans do II ligi po dwóch latach swojej pracy. Ostatecznie cel udało się osiągnąć w 4 lata. W poprzednich dwóch sezonach Legia II zajęła 2. i 3. miejsce w tabeli III ligi.

W 9. minucie legioniści wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Macieja Ruszkiewicza. W 65. minucie podwyższyli na 2-0, ale sędzia wskazał na spalonego. 2 minuty później bramka została zdobyta prawidłowo. Po dośrodkowaniu lewej strony w idealnej pozycji przed bramką znalazł się Dawid Kiedrowicz i dobił piłkę z najbliższej odległości. 

Kolejne spotkanie Legia II rozegra 17 maja o godzinie 18:30, na wyjeździe z Bronią Radom.

 

III liga: Legia II Warszawa 2-0 (1-0) GKS Wikielec
1-0 - 9' Maciej Ruszkiewicz
2-0 - 67' Dawid Kiedrowicz

Legia II: 1. Kacper Tobiasz, 22. Karol Kosiorek, 44. Łukasz Góra, 32. Mateusz Lauryn, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń (76'), 8. Maciej Saletra, 17. Dawid Kiedrowicz (76' 18. Jeremiah White), 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka

GKS: 12. Tadeusz Grabowski, 20. Kamil Górecki, 6. Jan Krupa, 3. Alexandre Bosse, 8. Mateusz Michasiewicz, 19. Hubert Leopold, 7. Maddox Sobociński, 8. Mateusz Jajkowski, 33. Dominik Stolc, 21. Shoki Nagano, 4. Adrian Rajski

Rezerwy III liga Legia II Warszawa - GKS Wikielec
Komentarze (2)

Remino - 1 minutę temu, *.orange.pl

SUPER !!!🏆

Stanton - 2 minuty temu, *.play.pl

brawo, panowie
nawet Tobiasz nic nie zepsuł

