W drugim ćwierćfinałowym meczu fazy play-off koszykarze Legii Warszawa wygrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 89-84. Stan rywalizacji, która toczy się do trzech zwycięstw, 2-0 dla Legii! Trzecie spotkanie zostanie rozegrane 19 maja o godzinie 20:15 w Dąbrowie Górniczej.
REKLAMA
PLK: Legia Warszawa 89-84 MKS Dąbrowa Górnicza
Kwarty: 30-27, 18-16, 23-18, 18-23
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|29:13
|21
|8/18 (44%)
|6/12 (50%)
|2/6 (33%)
|3/3 (100%)
|6
|1
|4
|1
|B. Czapla
|0:00
|0
|0
|0
|0
|2
|D. Niedziałkowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|31:14
|18
|4/10 (40%)
|2/3 (66%)
|2/7 (28%)
|8/11 (72%)
|2
|3
|2
|5
|W. Tomaszewski
|6:03
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1
|0
|2
|7
|D. Brewton Iii
|23:27
|13
|4/9 (44%)
|3/5 (60%)
|1/4 (25%)
|4/6 (66%)
|5
|6
|2
|15
|O. Siliņš
|15:20
|0
|0/4 (0%)
|0/1 (0%)
|0/3 (0%)
|3
|0
|3
|23
|M. Kolenda
|18:10
|5
|2/3 (66%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|0
|1
|1
|25
|R. Thompson
|23:25
|16
|5/8 (62%)
|3/4 (75%)
|2/4 (50%)
|4/6 (66%)
|3
|1
|2
|32
|M. Wilczek
|9:32
|1
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|1
|0
|2
|40
|S. Hunter
|16:35
|4
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|4
|0
|1
|42
|C. Ponsar
|27:01
|11
|4/8 (50%)
|4/7 (57%)
|0/1 (0%)
|3/5 (60%)
|9
|2
|3
|Suma
|89
|29/67 (43%)
|21/38 (55%)
|8/29 (27%)
|23/33 (69%)
|38
|14
|22
Trener: Heiko Rannula
MKS Dąbrowa Górnicza
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|D. Bonner
|24:11
|9
|2/6 (33%)
|2/4 (50%)
|0/2 (0%)
|5/6 (83%)
|2
|3
|3
|2
|J. Wojdała
|2:17
|0
|0
|1
|0
|4
|M. Piechowicz
|20:48
|5
|2/4 (50%)
|1/1 (100%)
|1/3 (33%)
|2
|0
|2
|5
|A. Załucki
|0:00
|0
|0
|0
|0
|7
|E. Montgomery Jr
|18:30
|7
|3/6 (50%)
|3/6 (50%)
|1/2 (50%)
|5
|1
|5
|8
|L. Muhammad
|33:32
|20
|7/16 (43%)
|7/13 (53%)
|0/3 (0%)
|6/6 (100%)
|7
|2
|3
|10
|J. Musiał
|6:21
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|0
|1
|11
|R. Curry Jr
|30:42
|21
|8/14 (57%)
|5/8 (62%)
|3/6 (50%)
|2/4 (50%)
|1
|2
|3
|14
|J. Gray
|21:17
|2
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|1
|4
|15
|M. Peterka
|29:58
|18
|8/12 (66%)
|6/7 (85%)
|2/5 (40%)
|11
|1
|3
|23
|N. Woźny
|0:00
|0
|0
|0
|0
|32
|A. Bogucki
|12:24
|2
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|2
|1
|4
|Suma
|84
|31/63 (49%)
|25/41 (60%)
|6/22 (27%)
|16/20 (80%)
|36
|12
|29
Trener: Artur Gronek
Komisarz: Marek Ćmikiewicz
Sędziowie: Marcin Kowalski, Tomasz Langowski, Adam Krzemień
Centrum informacji o koszykarskiej Legii