Koszykówka

Legia Warszawa 89-84 MKS Dąbrowa Górnicza

Andrzej Pluta | fot. Bodziach
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W drugim ćwierćfinałowym meczu fazy play-off koszykarze Legii Warszawa wygrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 89-84. Stan rywalizacji, która toczy się do trzech zwycięstw, 2-0 dla Legii! Trzecie  spotkanie zostanie rozegrane 19 maja o godzinie 20:15 w Dąbrowie Górniczej.

REKLAMA

PLK: Legia Warszawa 89-84 MKS Dąbrowa Górnicza
Kwarty: 30-27, 18-16, 23-18, 18-23

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves29:13218/18 (44%)6/12 (50%)2/6 (33%)3/3 (100%)614
1B. Czapla0:000000
2D. Niedziałkowski0:000000
3A. Pluta31:14184/10 (40%)2/3 (66%)2/7 (28%)8/11 (72%)232
5W. Tomaszewski6:0300/1 (0%)0/1 (0%)102
7D. Brewton Iii23:27134/9 (44%)3/5 (60%)1/4 (25%)4/6 (66%)562
15O. Siliņš15:2000/4 (0%)0/1 (0%)0/3 (0%)303
23M. Kolenda18:1052/3 (66%)1/1 (100%)1/2 (50%)011
25R. Thompson23:25165/8 (62%)3/4 (75%)2/4 (50%)4/6 (66%)312
32M. Wilczek9:3210/2 (0%)0/2 (0%)1/2 (50%)102
40S. Hunter16:3542/4 (50%)2/4 (50%)401
42C. Ponsar27:01114/8 (50%)4/7 (57%)0/1 (0%)3/5 (60%)923
Suma8929/67 (43%)21/38 (55%)8/29 (27%)23/33 (69%)381422

Trener: Heiko Rannula

MKS Dąbrowa Górnicza

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0D. Bonner24:1192/6 (33%)2/4 (50%)0/2 (0%)5/6 (83%)233
2J. Wojdała 2:170010
4M. Piechowicz20:4852/4 (50%)1/1 (100%)1/3 (33%)202
5A. Załucki0:000000
7E. Montgomery Jr18:3073/6 (50%)3/6 (50%)1/2 (50%)515
8L. Muhammad33:32207/16 (43%)7/13 (53%)0/3 (0%)6/6 (100%)723
10J. Musiał6:2100/2 (0%)0/2 (0%)001
11R. Curry Jr30:42218/14 (57%)5/8 (62%)3/6 (50%)2/4 (50%)123
14J. Gray21:1720/1 (0%)0/1 (0%)2/2 (100%)114
15M. Peterka29:58188/12 (66%)6/7 (85%)2/5 (40%)1113
23N. Woźny0:000000
32A. Bogucki12:2421/2 (50%)1/2 (50%)214
Suma8431/63 (49%)25/41 (60%)6/22 (27%)16/20 (80%)361229

Trener: Artur Gronek

Komisarz: Marek Ćmikiewicz
Sędziowie: Marcin Kowalski, Tomasz Langowski, Adam Krzemień


Centrum informacji o koszykarskiej Legii

koszykówka Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza
fot. Bodziach



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

wynik szałowy nie jest, czy taka gra pozwoli obronic MP ? mam nadzieje ze tak. Rywale tez jacys super mega nie są.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.