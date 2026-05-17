III liga: Broń Radom 1-2 Legia II Warszawa

fot. Woytek / Legionisci.com
W meczu 32. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Bronią Radom 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 21 maja o godz. 11 z Widzewem II Łódź. 

Stołeczny zespół już wcześniej zapewnił sobie awans do 2. ligi. 

 

III liga: Broń Radom 1-2 (0-1) Legia II Warszawa
0-1 - 6' Maciej Saletra
1-1 - 61' Patryk Jakubczyk
1-2 - 80' Jeremiah White

Broń: 1. Czerny, 2. Cieloch, 6. Wrześniewski, 8. Kałaska, 9. Noworyta, 10. Kobiera, 11. Owczarek, 15. Jakubczyk, 17. Benammar, 18. Khiri, 21. Pieczarka

Legia II: 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 44. Łukasz Góra, 32. Mateusz Lauryn, 16. Patryk Konik (69' 3. Viktor Karolak) - 26. Daniel Foks, 6. Aleksander Wyganowski (83' 30. Maciej Ruszkiewicz), 8. Maciej Saletra (69' 15. Samuel Sarudi), 24. Pascal Mozie (46' 19. Edouard Von Brandt-Etchemendigaray), 28. Filip Przybyłko, 13. Erik Mikanowicz (59' 9. Przemysław Mizera)

żółte kartki: Kałaska, Cieloch

Komentarze (2)

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Brawo! Do młodzieży świat należy!!!

Andre as - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Ilu z nich ma szansę na 1?

