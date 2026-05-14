Sylwestrzak sędzią meczu z Lechią

Mileta Rajović, Damian Sylwestrzak i Radovan Pankov | fot. Maciek Gronau
Woytek
Damian Sylwestrzak został wyznaczony do sędziowania meczu 33. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Marek Arys i Sebastian Mucha, sędzią technicznym będzie Piotr Pazdecki, a w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Piotr Idzik.

W obecnym sezonie Sylwestrzak prowadził 2 mecze Legii, które kończyły się remisami:

24.09.2025  - Legia 0-0 Jagiellonia
13.02.2026 - GKS 1-1 Legia

Spotkanie Lechia - Legia zostanie rozegrane w niedzielę, 17 maja o godz. 17:30.

 

Obsada sędziowska 33. kolejki:
Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin, sędzia: Paweł Malec (Łódź)
Korona Kielce - Widzew Łódź, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Motor Lublin - Cracovia, sędzia: Szymon Marciniak (Płock)
Wisła Płock - Górnik Zabrze, sędzia: Wojciech Myć (Lublin)
Radomiak Radom - Lech Poznań, sędzia: Karol Arys (Szczecin)
Piast Gliwice - Raków Częstochowa, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)
GKS Katowice - Jagiellonia Białystok, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Lechia Gdańsk - Legia Warszawa, sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)




Komentarze (1)

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl

No to pograne

