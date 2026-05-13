Kibice Motoru przyjadą pociągiem specjalnym

Motor Lublin na wyjazdowym meczu przy Ł3 - 1 września 2024 r.| fot. Mishka / Legionisci.com
Bodziach
Kibice Motoru Lublin organizują pociąg specjalny na wyjazdowy mecz z Legią, który rozegrany zostanie w sobotę, 23 maja, na zakończenie sezonu 2025/26. Jedyna wizyta Motorowców w ostatnich latach na naszym stadionie miała miejsce 1 września 2024 roku, kiedy fani RKS-u przyjechali na Ł3 dwoma pociągami specjalnymi w 1731 osób i z siedmioma flagami. 

Wraz z nimi obecna była delegacja Śląska Wrocław, a cała grupa przyjezdna ubrana była w żółte koszulki.

 

Wcześniej fani Motoru przyjechali na stary stadion przy Łazienkowskiej 27 sierpnia 2008 roku na mecz Pucharu Polski z rezerwami Legii. Grupa gości, która przybyła pociągiem rejsowym, liczyła 154 osoby, w tym delegacje Chełmianki (9), Śląska (3) i Górnika Łęczna (2), ale na stadion zdołało wejść tylko 68 osób.

Dziś zgody i układy Motoru nieco się zmieniły - nie ma już przyjaznych relacji z Górnikiem Łęczna i Chełmianką. Motor ma układ z Hetmanem Zamość, dobre kontakty z Dynamem Drezno, a także coraz bardziej zażyłe (choć jeszcze nie sformalizowane) relacje z Jagiellonią.


Legia Warszawa - Motor Lublin goście kibice sektor gości
fot. Mishka / Legionisci.com


