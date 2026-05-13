Futsal

Oskar Szczepański odchodzi z Legii

Oskar Szczepański | fot. Maciek Gronau
Bodziach
Po dwóch sezonach w futsalowej Legii, Oskar Szczepański zmieni barwy klubowe. 20-letni zawodnik, który do naszego klubu trafił z Mazura Karczew, w ciągu dwóch sezonów rozegrał 60 meczów w rozgrywkach ekstraklasy z eLką na piersi. Zdobył w nich 12 bramek, w tym 9 w zakończonym w ostatni weekend sezonie.

"Chłopaki i wszyscy, którzy mnie wspierali przez te dwa lata - dziękuję. Były wzloty i upadki, ale dzięki Wam zawsze było warto. Dwa lata w tym klubie to nie tylko treningi, to przede wszystkim ludzie, których poznałem. Dziękuję za każdą motywację, dobre słowo i wsparcie. Idę dalej, zabierając ze sobą świetne wspomnienia" - poinformował zawodnik.



