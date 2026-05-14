Rugbistki Legii jadą do Gdyni po przedłużenie nadziei na tytuł

Rugbistki Legii Warszawa w najbliższą sobotę wezmą udział w siódmym, przedostatnim w tym sezonie turnieju Mistrzostw Polski, który będzie miał miejsce na stadionie narodowym rugby w Gdyni (przy ul. Kazimierza Górskiego 10). Legionistki, aby przedłużyć swoje szanse na pierwszy w historii tytuł mistrzowski, muszą wygrać nadchodzący turniej.

Legia trafiła do grupy z AZS-em AWF Warszawa i Mazovią Mińsk Mazowiecki - spotkania rozegra o 11:00 oraz 12:00. Finał zawodów zaplanowano na godzinę 15:00. Niewykluczone, że organizator przeprowadzi transmisję na żywo na Youtube. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Wyniki, terminarz i aktualne tabele będzie można śledzić na bieżąco w aplikacji Tournify.

Terminarz:

11:00 Legia Warszawa - KS AZS AWF Warszawa

12:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki - Legia Warszawa

13:00 / 13:20 Półfinały Ekstraligi

14:20 / 14:40 / 15:00 Mecze o miejsca 5., 3. oraz finał turnieju

