Wypożyczeni: Pełne mecze Dembka i Gieroby

Tylko Bartosz Dembek (Pogoń Siedlce) oraz Stanisław Gieroba (Pogoń Grodzisk Mazowiecki) rozegrali 90 minut w barwach swoich drużyn. W obu przypadkach nie było mowy o radości z wygranej. W innym nastroju mógł być Igor Strzałek, który co prawda rozegrał tylko jedną połowę, ale jego zespół wygrał z Arką Gdynia. W Hiszpanii UD Las Palmas wygrało ligowe spotkanie bez Sergio Barcii, który zmaga się z urazem mięśnia.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) zagrał do 46. minuty w wygranym 3-2 meczu z Arką Gdynia.

I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała 0-0 z GKS Tychy. Jakub Adkonis wszedł na boisko od początku drugiej połowy. Stanisław Gieroba rozegrał całe zawody i został ukarany żółtą kartką. Oliwier Olewiński opuścił murawę w 57. minucie, a Mateusz Szczepaniak przebywał na boisku do 89. minuty.

Pogoń Siedlce przegrała 1-3 ze Stalą Mielec. Bartosz Dembek zagrał 90 minut a Jakub Zbróg pojawił się na murawie w 55. minucie meczu.

Wojciech Banasik (Polonia Bytom) zagrał całe spotkanie w przegranym 1-3 meczu ze Śląskiem Wrocław.

II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) nie grał w wygranym 4-3 meczu ze Śląskiem II Wrocław.

Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) nie grał w wygranym 2-1 meczu z Almerią z powodu urazu mięśnia.