Michał Spychała odchodzi z Legii

Michał Spychała, który zdobył z Legią Warszawa tytuł Mistrza Polski juniorów U-19 w zakończonym sezonie 2025/26 (pierwszy tytuł dla Legii Kosz w najstarszej kat. wiekowej od 1963 roku), odejdzie z naszego klubu - taką informację przekazał szkoleniowiec w mediach społecznościowych. Na razie nie jest znany jego następca.

Michał Spychała w sezonie 2025/26 prowadził drużynę do lat 19, a także występujące w rozgrywkach II ligi rezerwy naszego klubu, oparte w większości na młodzieżowych zawodnikach właśnie U-19. Z drużyną U-19 zdobył tytuł mistrza Polski, z kolei rezerwy Legii zakończyły sezon na bezpiecznej, 10. pozycji w II lidze, z bilansem 12-18.

W sezonie poprzednim Spychała łączył funkcję koordynatora Akademii Koszykówki Legii Warszawa z rolą trenera drużyny juniorów U-17 legijnej akademii. Popularny "Spychacz" był koordynatorem legijnej akademii od sezonu 2023/24 - wtedy jednak funkcję tę pełnił, pracując równolegle z seniorami drugoligowego Znicza Basket Pruszków. Pojechał wówczas na turniej finałowy Mistrzostw Polski do lat 17 jako asystent Macieja Jankowskiego, a Legia zajęła w nim 4. miejsce.

Wcześniej Michał Spychała pracował w Legii jako pierwszy trener w sezonie 2015/16 w I lidze, a także w latach 2006/07 - 2007/08 w rozgrywkach drugiej ligi. W drugiej połowie lat 90-tych był także koszykarzem naszego klubu.

