Pucharowa nadzieja wciąż się tli! Co musi się stać, by Legia zagrała w Europie?

Szalony sezon Ekstraklasy dobiega końca. Wygrana w Gdańsku z Lechią podtrzymała emocje przy Łazienkowskiej! Choć ten sezon mocno nas doświadczył, los przed ostatnią serią gier postanowił dać nam jeszcze jedną, ostatnią szansę. Dzięki temu, że Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski i znajduje się w czołowej czwórce, 5. miejsce w tabeli daje przepustkę do eliminacji Ligi Konferencji.

Legia ma obecnie 46 punktów i zajmuje 7. lokatę. Do piątego miejsca tracimy trzy oczka. Czy dogonienie rywali na ostatniej prostej jest możliwe? Tak, ale w sobotni wieczór na innych stadionach musi dojść do małego piłkarskiego cudu.

Po meczu w Gdańsku nastroje nieco tonował trener Wojskowych. - Super, że daliśmy sobie szansę powalczyć o coś, co jeszcze niedawno wydawało się nierealne. Już myślimy o ostatniej kolejce, bo przede wszystkim musimy wygrać, ale też inne wyniki muszą się pod nas ułożyć. – powiedział Marek Papszun.





Trzy warunki do pucharów. Ściągawka kibica

Żebyśmy mogli znów w lipcu planować europejskie wojaże, w 34. kolejce muszą zostać spełnione jednocześnie trzy warunki:

WARUNEK 1

Legia musi wygrać u siebie z Motorem Lublin . Dowolnym stosunkiem bramek, liczą się tylko 3 oczka, które dadzą nam 49 punktów na koniec sezonu. Przy remisie lub wpadce temat pucharów umiera.

WARUNEK 2

Pogoń Szczecin musi pokonać u siebie GKS Katowice . "GieKSa" ma obecnie 49 punktów. Jeśli zremisuje w Szczecinie, ucieknie nam na 50 punktów. Katowiczanie muszą ten mecz przegrać.

WARUNEK 3

Zagłębie Lubin nie może wygrać z Jagiellonią . „Miedziowi” grają na trudnym terenie w Białymstoku. Jeśli wygrają, wskoczą na 51 punktów. Legia potrzebuje tam remisu lub wygranej Jagiellonii.

Bezpośrednie mecze na korzyść Legii

Jeżeli dwie lub trzy drużyny zakończą sezon z tą samą liczbą punktów, to bilans bezpośrednich spotkań Legii, będzie ją premiował. W zależności od meczu w Białymstoku, wskakujemy na 5. miejsce w dwóch przypadkach:

Scenariusz A: Zagłębie remisuje w Białymstoku. Trzy drużyny po 49 punktów

Jeśli Zagłębie zremisuje, a GKS przegra, trzy ekipy (Legia, GKS, Zagłębie) kończą sezon z dorobkiem 49 punktów. Tworzy się wtedy tzw. „mała tabela” z meczów bezpośrednich między tą trójką. Legia te bezpośrednie pojedynki wygrywa.

Mała Tabela bezpośrednich spotkań trzech drużyn M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Legia Warszawa 4 7 2 1 1 6-5 2. GKS Katowice 4 5 1 2 1 6-6 3. Zagłębie Lubin 4 4 1 1 2 5-6



Scenariusz B: Zagłębie przegrywa z Jagiellonią. Legia i GKS po 49 punktów

Jeśli Zagłębie przegra, odpada z rywalizacji z 48 punktami. Do rozstrzygnięcia zostaje punktowy remis pomiędzy Legią a GKS-em Katowice. W dwumeczu z katowiczanami byliśmy lepsi (3-1 przy Łazienkowskiej, 1-1 na Nowej Bukowej), więc zgodnie z Art. 5.2.1 regulaminu rozgrywek to my zajmujemy wyższą lokatę.

