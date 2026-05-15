Zapowiedź 2. meczu play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza

W sobotę w hali na Bemowie będziemy świadkami drugiego meczu serii ćwierćfinałowej pomiędzy Legią Warszawa i MKS-em Dąbrowa Górnicza. Legioniści w czwartek pewnie pokonali ekipę z Dąbrowy Górniczej 100:66 i w serii do trzech zwycięstw prowadzą 1:0. Sami zawodnicy oraz sztab Legii przekonuje jednak, że nie można lekceważyć przeciwnika, a wysoka wygrana nic nie oznacza przed kolejnym meczem tej serii.

REKLAMA

Pamiętamy bowiem doskonale jak przebiegała zeszłoroczna I runda legionistów przeciwko Górnikowi Wałbrzych. Wówczas również po pierwszym meczu wygranym przez Legię bardzo wysoko (+31), w spotkaniu numer dwa nasz zespół miał spore problemy ze skutecznością i ostatecznie po celnym rzucie Toddricka Gotchera, wałbrzyszanie doprowadzili do remisu w serii. - Nie możemy zlekceważyć rywala. Każdy mecz to jest osobna historia. Pomimo krótkiego czasu pomiędzy spotkaniami, dobrze wiemy, że sobotni mecz może być zupełnie inny. Mam nadzieję, że odrobimy pracę domową i mentalnie będziemy gotowi na to spotkanie - powiedział po wysoko wygranym meczu numer jeden kapitan Legii, Michał Kolenda.

W spotkaniu czwartkowym legioniści zagrali bardzo skutecznie - zarówno z dystansu (50% za 3 pkt., 16/32), jak i z pomalowanego (71%). Sporo do gry wnieśli gracze rezerwowi (40 pkt.), było mnóstwo energii, twardej obrony (7 bloków) i gry zespołowej, czego efektem było 25 asyst. Trenerzy odpowiednio rozkładali ciężar gry, by żaden z graczy nie przebywał na parkiecie dłużej niż 24 minuty. Tylko Jayvon Graves zagrał niespełna 27 min., notując w tym czasie bilans +23. Świetnie zaprezentował się Race Thompson, który tydzień wcześniej, w rywalizacji z Kingiem, nie znalazł się w kadrze meczowej. Teraz już w I kwarcie pokazał sportową złość - w ciągu 20 minut zaliczył 12 pkt. (5/7 z gry), 7 zbiórek i 4 bloki. Po obu stronach parkietu był nie do przejścia. Ku zaskoczeniu wielu, w wyjściowej piątce znalazł się Shane Hunter, który zagrał kolejne bardzo dobre zawody - w 19,5 min. zdobył 19 punktów (7/9 z gry), miał 5 zbiórek, 3 asysty i blok. W czwartek poza kadrą meczową znalazł się estoński środkowy - Matthias Tass. Prawdopodobnie takiego samego wyboru dokona trener również w drugim meczu tej serii. Tym bardziej, że wszyscy obcokrajowcy zagrali na naprawdę wysokim poziomie i wątpliwe, by trener Heiko Rannula próbował na siłę zmieniać matchupy.

- Zaryzykowaliśmy w tym spotkaniu rzut za 3, myślę że zostaliśmy ukarani wystarczająco mocno, żeby to zmienić - powiedział krótko na konferencji prasowej trener MKS-u, Artur Gronek. MKS oddał 32 rzuty za 3 (dokładnie tyle co Legia), trafiając 9 z nich (28 procent). Najlepszym strzelcem w ich zespole w tym meczu był podkoszowy Adrian Bogucki (10 pkt., 8 zbiórek), ale ekipa z Zagłębia Dąbrowskiego z pomalowanego punktowała bardzo słabo i na niezwykle niskiej skuteczności. Nie da się ukryć, że duża w tym zasługa naszej twardej obrony. Na pewno więcej można się było spodziewać po środkowym Martinie Peterce oraz obwodowym i jednocześnie najlepszym strzelcu drużyny, Lutherze Muhammadzie (8 p[kt., 3/10 z gry). Nikt nie ma wątpliwości, że MKS w sobotę zagra o wiele mocniej, bardziej agresywnie i zapewne będzie chciał narzucić szybkie tempo akcji. Legia wygrywając z MKS-em, przedłużyła serię kolejnych wygranych spotkań do ośmiu. By wygrać po raz dziewiąty z rzędu, trzeba będzie podejść do meczu niezwykle skoncentrowanym - dokładnie tak jak dwa dni wcześniej.

Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 15:00. Ostatnie bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ. Liczymy, że warszawska publiczność ponownie poniesie nasz zespół do wygranej. Fani z Dąbrowy spodziewani są w ok. 100 osób i możemy być pewni, że tak jak ostatnio, pomiędzy kibicami obu drużyn panować będzie przyjacielska atmosfera. Mecz będzie transmitowany na żywo na Youtube. W przerwie głównej spotkania będzie można wygrać 16 tysięcy złotych w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO - w tym sezonie bowiem jeszcze nikt nie trafił rzutu z połowy boiska. Czekamy zatem na pierwszego zwycięzcę, który zgarnie pełną pulę. W naszym klubowym sklepie dostępne będą m.in. zielone t-shirty Andrzeja Pluty - MVP sezonu zasadniczego. Zachęcamy do zakupu tej limitowanej edycji koszulek.

LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 25-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,2 / 79,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,3%

Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 14,3, Jayvon Graves 13,3, Andrzej Pluta 12,6, Race Thompson 12,4.

Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Michał Kolenda, Carl Ponsar, Race Thompson/Shane Huner.

Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95), Trefl Sopot (w, 93:100), Górnik Wałbrzych (d, 93:68), GTK Gliwice (d, 93:66), Arka Gdynia (d, 91:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 85:90), King Szczecin (d, 88:84), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 100:66).

Ostatnie mecze obu drużyn:

14.05.2026 Legia Warszawa 100:66 MKS Dąbrowa Górnicza (play-off)

01.05.2026 MKS Dąbrowa Górnicza 85:90 Legia Warszawa

03.01.2026 Legia Warszawa 84:63 MKS Dąbrowa Górnicza

23.01.2025 MKS Dąbrowa Górnicza 79:97 Legia Warszawa

06.10.2024 Legia Warszawa 68:77 MKS Dąbrowa Górnicza

22.03.2024 Legia Warszawa 93:86 MKS Dąbrowa Górnicza

25.11.2023 MKS Dąbrowa Górnicza 86:103 Legia Warszawa

19.03.2023 Legia Warszawa 101:86 MKS Dąbrowa Górnicza

18.11.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 93:76 Legia Warszawa

08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza

MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Liczba wygranych/porażek: 18-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-10

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,8 / 87,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,8%

Skład: Dale Bonner, Ronald Curry Jr, Jakub Musiał, Jamarii Thomas (rozgrywający), Justin Gray, Luther Muhammad, Marcin Piechowicz, Jakub Wojdała, Aleksander Załucki (rzucający), Martin Peterka, Wiktor Kurowski, Robert Misiak, Przemysław Wojdała, Nikodem Woźny, Maciej Zabłocki (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Efrem Montgomery Jr. (środkowi)

trener: Artur Gronek, as. Maciej Raczyński

Najwięcej punktów: Luther Muhammad 16,9, Martin Peterka 12,1, Ronald Curry Jr 11,0.

Przewidywana wyjściowa piątka: Dale Bonner, Justin Gray/Jakub Musiał, Luther Muhammad, Martin Peterka, Efrem Montgomery Jr.

Wyniki: Czarni (d, 83:71), Stal (w, 77:91), Anwil (w, 89:78), Zastal (w, 82:70), Śląsk (d, 80:99), Dziki (w, 96:93), Trefl (d, 93:81), Górnik (d, 79:96), GTK (d, 88:72), Arka (w, 92:84), Miasto Szkła (w, 92:87), Twarde Pierniki (w, 93:105), King (d, 102:93), Legia (w, 84:63), Start (w, 81:78), Twarde Pierniki (d, 90:79), Czarni (w, 88:102), Stal (d, 91:84), Anwil (d, 85:94), Zastal (d, 91:86), Śląsk (w, 95:90), Dziki (d, 95:82), Trefl (w, 77:100), Górnik (w, 73:103), GTK (w, 80:90), Arka (d, 70:83), Miasto Szkła (d, 91:89), King (w, 102:89), Legia (d, 85:90), Start (d, 105:100).

Play-in: Stal (d, 94:86), Anwil (w, 84:87).

Play-off: Legia (w, 66:100).

Termin meczu: sobota, 16 maja 2026 roku, g. 15:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 40, 60, 70, 85, 95 zł (ulgowe) oraz 50, 70, 80, 95 i 125 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Youtube / Polsat Sport Extra 4

Autor: Marcin Bodziachowski