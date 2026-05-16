Rugbistki Legii wygrały turniej w Gdyni! Mistrzostwo w zasięgu!

Rugbistki Legii Warszawa wygrały trzeci z rzędu turniej Mistrzostw Polski i wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Polski! Legionistki muszą wygrać ostatni turniej obecnego sezonu, by zapewnić sobie pierwszy w historii Legii tytuł mistrzyń Polski. W Gdyni legionistki pokonały w finale Biało-Zielone Ladies Gdańsk 19-10.

W fazie grupowej legionistki pokonały KS AZS AWF Warszawa 57-0 oraz Mazovię Mińsk Mazowiecki 39-0. W półfinale nasz zespół pokonał gospodarza turnieju, RC Arkę Gdynia 28-10, a w finale pokonał Biało-Zielone Ladies Gdańsk 19-10. MVP turnieju została wybrana Kateryna Sorokina.





Legia: Izabella Czumer, Tamara Czumer-Iwin (k), Jessica Gentle, Oriana Guerra Torres, Mariola Karczmarczyk, Marta Kopczyńska, Viktoriia Szepel, Kateryna Sorokina, Martyna Wardaszka, Ilona Zaiszluk, Iga Iwińska, Natalia Szynawa.

trener: Filip Cackowski

- Ciężki turniej, już mecz półfinałowy z Arką był bardzo trudny, wygrany po walce. Dziewczyny czuły w nogach ten mecz. Mecz finałowy, co już jest tradycją w ostatnim czasie - bardzo wyrównany, bliski wynik, ciężki mecz, dużo walki i obrony. Wygraliśmy jednym przyłożeniem, z czego bardzo się cieszymy. Przygotowujemy się do ostatniego turnieju za miesiąc w Rudzie Śląskiej. Dla nas to najważniejszy turniej, który zdecyduje o całym sezonie - powiedział trener Legii, Filip Cackowski.