Rugby kobiet

Rugbistki Legii wygrały turniej w Gdyni! Mistrzostwo w zasięgu!

fot. Bartosz Piątkowski
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Rugbistki Legii Warszawa wygrały trzeci z rzędu turniej Mistrzostw Polski i wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Polski! Legionistki muszą wygrać ostatni turniej obecnego sezonu, by zapewnić sobie pierwszy w historii Legii tytuł mistrzyń Polski. W Gdyni legionistki pokonały w finale Biało-Zielone Ladies Gdańsk 19-10.

REKLAMA

W fazie grupowej legionistki pokonały KS AZS AWF Warszawa 57-0 oraz Mazovię Mińsk Mazowiecki 39-0. W półfinale nasz zespół pokonał gospodarza turnieju, RC Arkę Gdynia 28-10, a w finale pokonał Biało-Zielone Ladies Gdańsk 19-10. MVP turnieju została wybrana Kateryna Sorokina.


Legia: Izabella Czumer, Tamara Czumer-Iwin (k), Jessica Gentle, Oriana Guerra Torres, Mariola Karczmarczyk, Marta Kopczyńska, Viktoriia Szepel, Kateryna Sorokina, Martyna Wardaszka, Ilona Zaiszluk, Iga Iwińska, Natalia Szynawa.
trener: Filip Cackowski

-  Ciężki turniej, już mecz półfinałowy z Arką był bardzo trudny, wygrany po walce. Dziewczyny czuły w nogach ten mecz. Mecz finałowy, co już jest tradycją w ostatnim czasie - bardzo wyrównany, bliski wynik, ciężki mecz, dużo walki i obrony. Wygraliśmy jednym przyłożeniem, z czego bardzo się cieszymy. Przygotowujemy się do ostatniego turnieju za miesiąc w Rudzie Śląskiej. Dla nas to najważniejszy turniej, który zdecyduje o całym sezonie - powiedział trener Legii, Filip Cackowski.


rugby kobiet,rugbistki
fot. Bartosz Piątkowski


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.