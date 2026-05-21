Przybył sędzią meczu z Motorem

Jarosław został wyznaczony do sędziowania meczu 34. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Motorem Lublin. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Maciej Kosarzecki, sędzią technicznym będzie Paweł Wrzeszczyński, a w wozie VAR zasiądą Łukasz Kuźma i Dawid Golis.

W obecnym sezonie Przybył prowadził 2 mecze Legii, które kończyły się następująco:
20.09.2025 - Raków 1-1 Legia
21.02.2026 - Legia 2-1 Wisła P.

Spotkanie Legia - Motor zostanie rozegrane w sobotę, 23 maja o godz. 17:30.

 

Obsada sędziowska 34. kolejki:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk, sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Cracovia - Korona Kielce, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)
Górnik Zabrze - Radomiak Radom, sędzia: Szymon Marciniak (Płock)
Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin, sędzia: Wojciech Myć (Lublin)
Lech Poznań - Wisła Płock, sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)
Legia Warszawa - Motor Lublin, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Pogoń Szczecin - GKS Katowice, sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Raków Częstochowa - Arka Gdynia, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)
Widzew Łódź - Piast Gliwice, sędzia: Karol Arys (Szczecin)




Komentarze (2)

Żmija - 50 minut temu, *.vectranet.pl

No to pograne…

nn - 59 minut temu, *.208.103

no to przesrane. i po pucharach

