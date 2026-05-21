Przybył sędzią meczu z Motorem

Jarosław został wyznaczony do sędziowania meczu 34. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Motorem Lublin. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Maciej Kosarzecki, sędzią technicznym będzie Paweł Wrzeszczyński, a w wozie VAR zasiądą Łukasz Kuźma i Dawid Golis.

W obecnym sezonie Przybył prowadził 2 mecze Legii, które kończyły się następująco:

20.09.2025 - Raków 1-1 Legia

21.02.2026 - Legia 2-1 Wisła P.

Spotkanie Legia - Motor zostanie rozegrane w sobotę, 23 maja o godz. 17:30.





Obsada sędziowska 34. kolejki:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk, sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń)

Cracovia - Korona Kielce, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Górnik Zabrze - Radomiak Radom, sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin, sędzia: Wojciech Myć (Lublin)

Lech Poznań - Wisła Płock, sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)

Legia Warszawa - Motor Lublin, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Pogoń Szczecin - GKS Katowice, sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Raków Częstochowa - Arka Gdynia, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Widzew Łódź - Piast Gliwice, sędzia: Karol Arys (Szczecin)



