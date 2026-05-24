W meczu 13. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa przegrała na wyjeździe z Arką Rumia 21-19. Do końca sezonu zasadniczego została jedna kolejka.
Arka Rumia 29-21 Legia Warszawa
Arka: 1. Dariusz Plich, 2. Maciej Kotarski, 3. Wojciech Gołomb, 4. Bartosz Kruk-Miler, 5. Kamil Mikołajczyk, 6. Artur Pranczyk, 7. Mateusz Rutkiewicz, 8. Jakub Smoliński, 9. Stanisław Kruk, 10. Fabian Wałdowski, 11. Gio Gelaiszwili, 12. Patryk Kościelniak, 13. Mateusz Bułkowski, 14. Maciej Dreschel, 15. Damian Dzięcielski
rezerwa: 16. Michał Niemc, 17. Mateusz Hądzyński, 18. Adam Idzi, 19. Kamil Suska, 20. Adam Kreska, 21. Krzysztof Miśniakiewicz, 22. Krzysztof Kęska, 23. Oskar Barański
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Bartosz Bardziński, 4. Demetrio Piyuka, 5. Andrzej Capiga, 6. Oskar Zawadzki, 7. Mateusz Spilaszek, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Daniel Czester, 10. Daniel Żołkowski, 11. Hubert Stelmaszyński, 12. Kornel Szeląg, 13. Artur Bryl, 14. Damian Rusek, 15. Maciej Lenartowicz
rezerwa: 16. Jakub Woźniak, 17. Robert Sobiesiak, 18. Daniel Gajda, 19. Aliaksiej Bakłażec, 20. Vincent Clements, 21. Kacper Ozga, 22. Mariusz Ilczuk, 23. Bartłomiej Kielczyk