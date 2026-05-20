Zapowiedź 4. meczu play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza

W czwartek czeka nas czwarty mecz I rundy play-off Orlen Basket Ligi pomiędzy MKS-em Dąbrowa Górnicza i Legią Warszawa. We wtorkowy wieczór, po niezwykle zaciętym spotkaniu, podopieczni Artura Gronka doprowadzili do meczu numer cztery. Wygrana w czwartek zapewni Legii awans do półfinału, z kolei porażka oznaczać będzie konieczność rozegrania piątego spotkania - w niedzielę, przed warszawską publicznością.

Przed meczem trzecim, trener Heiko Rannula postanowił dokonać zmiany w kadrze meczowej i Shane'a Huntera zastąpił Matthiasem Tassem, który na dwa pierwsze spotkania znalazł się poza kadrą na mecz. Zamysłem szkoleniowca było wprowadzenie estońskiego środkowego do gry kosztem Huntera, który w meczu drugim nie był aż tak efektowny jak w pierwszym, ale wciąż dawał drużynie sporo, i z nim na parkiecie miała dodatni bilans. Tak było zresztą we wszystkich czterech spotkaniach Legii z MKS-em w obecnym sezonie. Tass meczu w Dąbrowie Górniczej z pewnością nie zaliczy do udanych - w ciągu zaledwie 8:24 min., oddał tylko jeden (niecelny) rzut z gry, zaliczył dwie zbiórki i popełnił 5 fauli (w tym jedno przewinienie techniczne, za komentowanie decyzji sędziów).









Wysocy naszego zespołu mieli wyraźne problemy w spotkaniu nr 3. Za 5 fauli boisko opuścić musieli także Race Thompson, Ojars Silins, a Carl Ponsar mecz skończył z czterema faulami. Na trybunach - za ławką Legii pojawiła się rodzina Thomsona (12 pkt., 5/6 z gry, 7 zbiórek, 1 blok) - do Polski przylecieli niedawno jego ojciec, brat oraz wybranka serca. Byli także rodzice Andrzeja Pluty. Pluta junior przez trzy kwarty spisywał się wybornie (łącznie 15 pkt., 5/9 z gry, 11 asyst, 3 przechwyty), ale w ostatniej części gry nie był sobą, m.in. tracąc piłkę na połowie boiska w jednej z kontr Legii w ostatnich minutach. Względem meczu nr2, oba zespoły mocno ograniczyły straty - teraz zarówno Legia, jak i MKS miał ich zaledwie 8. Niestety podopieczni Heiko Rannuli nie byli w stanie grać odpowiednio mocno w obronie, czego efektem było aż 92 pkt. po stronie MKS-u. Niesamowicie skuteczny był Marcin Piechowicz (7/9 z gry, 8 zbiórek), najlepiej w tej serii zagrał Luther Muhammad (16 pky., 6/16 z gry i 7 as.), ale docenić trzeba również Justina Graya, który zaliczył bardzo ważne 3 zbiórki na atakowanej tablicy (w tym jedną niezwykle ważną w końcówce), dołożył 12 punktów, a z nim na parkiecie dąbrowianie mieli bilans +11.

Legia w trzecim meczu przeważała. Kiedy po paru minutach trzeciej kwarty wyszła na 14-punktowe prowadzenie, wydawało się, że ma mecz pod kontrolą i nie pozwoli go sobie wyrwać. A jednak wystarczyło kilkadziesiąt sekund nieuwagi i gospodarze zdołali zmniejszyć straty do dwóch posiadań. Jeszcze 3 minuty przed końcem, Legia miała 5 punktów przewagi i piłkę, ale przeciwnicy zdołali odwrócić losy spotkania. W końcówce zabrakło Legii na pewno zastawienia po niecelnych rzutach rywali, a w ataku... pomysłu. Kiedy MKS prowadził 92:90, legioniści mogli zdecydować się w ostatniej akcji rzucać na zwycięstwo. Chwilę wcześniej Dominic Brewton trafił z pozycji na wprost kosza "trójkę" (pierwsza celna trójka tego gracza w tym meczu na 5 prób) i wydawało się, że spróbuje powtórzyć ten rzut. Zamiast tego wybrał rzut z półdystansu, który okazał się niecelny... tyle, że zdołał zebrać piłkę i wymusić faul (po raz szósty w tym spotkaniu) przy próbie dobitki. Kiedy Brewton stawał na linii rzutów wolnych, 0,6 sekundy przed końcem, miał 7/8 z osobistych w tym meczu. W decydującej próbie trafił tylko pierwszy z nich, po drugiej próbie piłka po odbiciu się od obręczy została (przepisowo) zbita przez Ronalda Curry'ego i zamiast dogrywki, zespół z Dąbrowy Górniczej mógł świętować przedłużenie serii. Na pomeczowej konferencji prasowej trener Rannula przyznał, że jego podopieczni mieli problemy na rozbijanie strefy postawionej przez MKS. Zbyt wiele było zawahania... a jedynym rozwiązaniem bywały próby rzutów z dystansu, które tego dnia nie były naszą najmocniejszą stroną (13/40 za 3 w całym meczu), szczególnie od połowy trzeciej kwarty.

Porażka z MKS-em nie zmienia faktu, że to Legia nadal pozostaje faworytem tej serii. Przypomnijmy, że aktualni mistrzowie Polski do fazy play-off przystąpili z pierwszej pozycji, z kolei ekipa z Zagłębia Dąbrowskiego z pozycji ósmej (po wygranych play-inach). MKS zdołał jednak przerwać serię dziewięciu wygranych Legii z rzędu. Przypomnijmy, że ostatniej porażki legioniści doznali dwa miesiące temu - w domowym spotkaniu (po dogrywce) ze Śląskiem Wrocław. Na wyjazdach nie przegraliśmy z kolei miesiąc dłużej. Bilans bezpośrednich meczów z MKS-em w tym roku to 4 nasze wygrane i 1 porażka.

Czwartkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w hali im. Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej. Pierwsze spotkanie obejrzało 2 tys. kibiców (co jest rekordem frekwencji w Dąbrowie Górniczej w obecnym sezonie), w tym ok. 150 fanów Legii. W czwartek w Dąbrowie Górniczej po obu stronach spodziewać się można lepszej frekwencji. Kto wie, może nawet będziemy świadkami kompletu? Bilety kupować można TUTAJ. Wejściówki na sektor gości (F) za ławką naszej drużyny, dostępne są po 30 złotych. Bezpośrednią transmisję spotkania będzie można obejrzeć na kanale Youtube PLK oraz w Polsacie Sport Extra 4.

MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Liczba wygranych/porażek: 19-16

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,8 / 87,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,8%

Skład: Dale Bonner, Ronald Curry Jr, Jakub Musiał, Jamarii Thomas (rozgrywający), Justin Gray, Luther Muhammad, Marcin Piechowicz, Jakub Wojdała, Aleksander Załucki (rzucający), Martin Peterka, Wiktor Kurowski, Robert Misiak, Przemysław Wojdała, Nikodem Woźny, Maciej Zabłocki (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Efrem Montgomery Jr. (środkowi)

trener: Artur Gronek, as. Maciej Raczyński

Najwięcej punktów: Luther Muhammad 17,0, Martin Peterka 11,9, Ronald Curry Jr 11,3.

Przewidywana wyjściowa piątka: Ronald Curry Jr, Justin Gray, Luther Muhammad, Martin Peterka, Efrem Montgomery Jr.

Wyniki: Czarni (d, 83:71), Stal (w, 77:91), Anwil (w, 89:78), Zastal (w, 82:70), Śląsk (d, 80:99), Dziki (w, 96:93), Trefl (d, 93:81), Górnik (d, 79:96), GTK (d, 88:72), Arka (w, 92:84), Miasto Szkła (w, 92:87), Twarde Pierniki (w, 93:105), King (d, 102:93), Legia (w, 84:63), Start (w, 81:78), Twarde Pierniki (d, 90:79), Czarni (w, 88:102), Stal (d, 91:84), Anwil (d, 85:94), Zastal (d, 91:86), Śląsk (w, 95:90), Dziki (d, 95:82), Trefl (w, 77:100), Górnik (w, 73:103), GTK (w, 80:90), Arka (d, 70:83), Miasto Szkła (d, 91:89), King (w, 102:89), Legia (d, 85:90), Start (d, 105:100).

Play-in: Stal (d, 94:86), Anwil (w, 84:87).

Play-off: Legia (w, 66:100), Legia (w, 89:84), Legia (d, 92:91).

Ostatnie mecze obu drużyn:

18.05.2025 MKS Dąbrowa Górnicza 92:91 Legia Warszawa (play-off)

16.05.2026 Legia Warszawa 89:84 MKS Dąbrowa Górnicza (play-off)

14.05.2026 Legia Warszawa 100:66 MKS Dąbrowa Górnicza (play-off)

01.05.2026 MKS Dąbrowa Górnicza 85:90 Legia Warszawa

03.01.2026 Legia Warszawa 84:63 MKS Dąbrowa Górnicza

23.01.2025 MKS Dąbrowa Górnicza 79:97 Legia Warszawa

06.10.2024 Legia Warszawa 68:77 MKS Dąbrowa Górnicza

22.03.2024 Legia Warszawa 93:86 MKS Dąbrowa Górnicza

25.11.2023 MKS Dąbrowa Górnicza 86:103 Legia Warszawa

19.03.2023 Legia Warszawa 101:86 MKS Dąbrowa Górnicza

18.11.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 93:76 Legia Warszawa

08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza

LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 26-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 12-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,4 / 80,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,3%

Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 14,5, Jayvon Graves 13,4, Andrzej Pluta 12,8, Race Thompson 12,5.

Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Carl Ponsar, Shane Hunter.

Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95), Trefl Sopot (w, 93:100), Górnik Wałbrzych (d, 93:68), GTK Gliwice (d, 93:66), Arka Gdynia (d, 91:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 85:90), King Szczecin (d, 88:84), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 100:66), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 89:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 92:91).

Termin meczu: czwartek, 19 maja 2026 roku, g. 18:00

Adres hali: Dąbrowa Górnicza, Al. Róż 3 (HWS Centrum im. Zygmunta Cybulskiego)

Ceny biletów: 30 i 35 zł (ulgowe) oraz 30, 35 i 40 zł (normalne)

Pojemność hali: 2944 miejsca

Transmisja: Youtube

Autor: Marcin Bodziachowski