Terminy półfinałów z Dzikami

Legia awansowała do półfinału play-off Orlen Basket Ligi w sezonie 2025/26, wygrywając w I rundzie z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Naszym rywalem będą Dziki Warszawa, które wygrały z Treflem Sopot 3:1.

Rywalizacja w półfinale rozpocznie się w środę, 27 maja, kiedy nasz zespół o 20:15 rozegra pierwsze domowe spotkanie w hali OSiR Bemowo. Dwa dni później, 29 maja, również o 20:15, czeka nas kolejne domowe spotkanie. Mecz trzeci rozegrany zostanie 1 czerwca na wyjeździe (w hali Koło). Rywalizacja o awans do finału prowadzona będzie do trzech wygranych. Jeśli do rozstrzygnięcia rywalizacji konieczne będzie rozegranie czwartego spotkania, to odbędzie się 3 czerwca (środa), na wyjeździe. Ewentualny mecz piąty zaplanowano na 6 czerwca (sobota), na Bemowie.

Rywalizacja finałowa rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca. Przegrani półfinałów zmierzą się w dwumeczu o brąz - 9 i 12 czerwca.

Półfinały z udziałem Legii: 27.05 (ŚR), 29.05 (PT), 1.06 (PN), ew. 3.06 (ŚR), 6.06 (SO)

Finał: 8.06 (PN), 10.06 (ŚR), 13.06 (SO), 15.06 (PN), ew. 17.06 (ŚR), 19.06 (PT), 21.06 (ND)

O 3. miejsce: 9.06 (WT) i 12.06 (PT)

27.05 (ŚR) g. 20:15 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [OSiR Bemowo]

29.05 (PT) g. 20:15 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [OSiR Bemowo]

01.06 (PN) g. 20:15 Dziki Warszawa - Legia Warszawa [hala Koło]

ew. 03.06 (ŚR) g. 20:15 Dziki Warszawa - Legia Warszawa [hala Koło]

ew. 06.06 (SO) Legia Warszawa - Dziki Warszawa [OSiR Bemowo]