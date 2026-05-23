Tobiasz: Legię zawsze będę miał w sercu

Kacper Tobiasz | fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: TVP Sport

- Buzuje we mnie wiele emocji. Nie wiem, czy mam się uśmiechać, czy płakać. Pierwszy raz znajduje się w takiej sytuacji i nie jest ona łatwa. Jestem wdzięczny sztabowi, że dał mi chociaż te ostatnie chwile na boisku - powiedział po swoim ostatnim meczu w barwach Legii Warszawa bramkarz, Kacper Tobiasz.

- Ja z Legii nie odchodzę, bo Legia ze mnie nigdy nie odejdzie. My się nigdy nie rozstaniemy. Oczywiście, będę w innym miejscu, ale Legię zawsze będę miał w sercu. Wiem, że mogę wracać tu z podniesioną głową. Cieszę się, że miałem okazję zaistnieć w historii tak wielkiego klubu. Jako jeden z wielu, ale naprawdę czuję z tego ogromną dumę.

 

- Czy zadrżało mi serce zanim sędzia podniósł chorągiewkę przy straconej bramkę? Nie wiem, co powiedzieć. Takie coś, to chyba tylko mi się mogło przydarzyć. 

- To prawda, że ten sezon kończy się dla nas w niekorzystnym momencie. Jako cała drużyna stworzyliśmy sobie szansę, by powalczyć o grę w pucharach. Jestem dumny z chłopaków, z tego, jaką robotę wykonali. Również sztab i wszyscy, którzy wokół nas pracują i są razem z nami. Nie byliśmy w łatwej sytuacji wchodząc w drugą rundę. Na szczęście udało się z niej wyjść i chwała chłopakom za to. Nie wyobrażam sobie, co by się działo, gdybyśmy mieli dziś mecz o utrzymanie. Nawet nie chcę o tym myśleć. Cieszę się, że daliśmy sobie szansę, by w tych pucharach zagrać.

- To nie był sezon, na który liczyliśmy. Za to możemy przeprosić i jedynie obiecać poprawę. Jeżeli byłbym tu w następnym sezonie, to zrobiłbym wszystko, by następny sezon był znacznie lepszy. Tego chłopakom życzę. Będę ich dopingował, oglądał każdy mecz w miarę możliwości. Zobaczymy, jak będzie.

- Czy wiem, gdzie będę walczył o swoje następne sukcesy? Nie, jeszcze nic nie wiem. Mówię to w pełni poważnie. Dostaje telefony co chwila, bo to taki okres. Zobaczymy, co się wydarzy.



Komentarze (1)

Kibel trzaskowskiego - 26 minut temu, *.plus.pl

Jeszcze raz dzięki za grę i za dobre mecze!

