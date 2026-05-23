Ce(L)ownik: 2-0 na zakończenie

Przed meczem Legia Warszawa - Motor Lublin, który odbędzie się w sobotę, 23 maja o godz. 17:30 w Warszawie, oddaliście 1113 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 88% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 6% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 6% typuje zwycięstwo Motoru.

Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (32,6% głosów).

Kolejne w zestawieniu są:

1-0 - 15,7%

2-1 - 13,7%

3-0 - 11,9%

3-1 - 7,0%

Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 2,06 a Motor Lublin 0,37.

Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!

