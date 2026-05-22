Cennik i harmonogram sprzedaży biletów na półfinały play-off

Koszykarze Legii Warszawa w środę (27 maja) i piątek (29 maja) rozegrają dwa pierwsze, domowe spotkania w półfinale play-off z Dzikami Warszawa. Pierwszeństwo zakupu biletów na oba mecze, będą mieli posiadacze karnetów na mecze koszykarskiej Legii w sezonie 2025/26. Osoby te będą mogły zakupić bilety od piątku od godziny 12:00 - należy podać numer karnetu. Karneciarze mogą liczyć na 20-procentową zniżkę - ta naliczy się po wpisaniu nr karnetu.

W sobotę od godziny 10:00 bilety będą mogły dodatkowo nabyć osoby, posiadające bilety na mecze 1 i 2 I rundy play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W niedzielę, 24 maja o 10:00 rozpocznie się otwarta sprzedaż biletów na oba domowe mecze z Dzikami. Oba mecze rozpoczną się o godzinie 20:15.

Harmonogram sprzedaży:

22.05 (PT) g. 12:00 Początek sprzedaży dla posiadaczy karnetów

23.05 (SO) g. 10:00 Sprzedaż dla osób z biletami na 1 i 2 mecz play-off z MKS-em

24.05 (ND) g. 10:00 Początek otwartej sprzedaży

Cennik biletów na mecze II rundy play-off:

Kat. czarna (rodzinna): 45 zł (ulgowy), 55 zł (normalny)

Kat. zielona: 70 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)

Kat. biała: 80 zł (ulgowy), 90 zł (normalny)

Kat. czerwona: 90 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)

Kat. Premium: 100 zł (ulgowy), 130 zł (normalny)

Kat. VIP: 249 zł (ulgowy), 399 zł (normalny)

Kat. VIP II: 249 zł

Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.

