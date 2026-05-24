Jakubowska mistrzynią Polski U-19, Dobosz wicemistrzem

W Zielonej Górze rozegrano mistrzostwa Polski do lat 15 i 19 w pięcioboju nowoczesnym. Mistrzynią Polski w kat. U-19 została zawodniczka Legii, Hanna Jakubowska. Legionistka uzyskała 5. wynik w szermierce (230 pkt., 23 wygrane), 5. na torze przeszkód (344 pkt., 33,84s), a także była najlepsza w pływaniu (294 pkt., 1:01,21 min.) oraz w laser run (557 pkt., 12:23,64 min.).



W zawodach U-19 startowali także pięcioboiści z Czech i Litwy, ale Jakubowska miała najlepszy wynik open. 11. miejsce open i siódme w mistrzostwach Polski zajęła Aleksandra Kazubska.

Wicemistrzem Polski został Maksymilian Dobosz (piąte miejsce open). Lepszy od niego w MP był tylko Maksymilian Bodnar z Victorii Radom. Legionista po 16. wyniku w szermierce, uzyskał 5. rezultat w OCR (25,19s), 10. w pływaniu (57,14s) oraz czwarty w laser run (11:24,48 min.). Tuż za podium, na czwartej lokacie (siódme miejsce open) uplasował się Antoni Cisek. Piąty był Dominik Radomyski, szósty- Szymon Pawlak.

Wyniki legionistów:

U-19 kobiet: 1. Hanna Jakubowska, 7. Aleksandra Kazubska, 9. Hanna Matusik

U-19 mężczyzn: 2. Maksymilian Dobosz, 4. Antoni Cisek, 5. Dominik Radomyski, 6. Szymon Pawlak, 14. Kajetan Szpryngiel

U-15 kobiet: 14. Hanna Flis, 18. Barbara Błaszyk, 20. Natalia Flis

U-15 mężczyzn: 8. Franciszek Sołtan, 14. Sebastian Pawlak, 21. Eryk Rzepała, 22. Franciszek Rogalewski, 26. Szymon Lipka, 34. Ignacy Rogalewski, 36. Marcel Szpryngiel, 37. Ignacy Karasiński, 38. Rafał Wojciechowski

