Pięciobój

Jakubowska mistrzynią Polski U-19, Dobosz wicemistrzem

2026-05-24 | Hanna Jakubowska mistrzynią Polski U-19 | fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl
W Zielonej Górze rozegrano mistrzostwa Polski do lat 15 i 19 w pięcioboju nowoczesnym. Mistrzynią Polski w kat. U-19 została zawodniczka Legii, Hanna Jakubowska. Legionistka uzyskała 5. wynik w szermierce (230 pkt., 23 wygrane), 5. na torze przeszkód (344 pkt., 33,84s), a także była najlepsza w pływaniu (294 pkt., 1:01,21 min.) oraz w laser run (557 pkt., 12:23,64 min.).

W zawodach U-19 startowali także pięcioboiści z Czech i Litwy, ale Jakubowska miała najlepszy wynik open. 11. miejsce open i siódme w mistrzostwach Polski zajęła Aleksandra Kazubska.

Wicemistrzem Polski został Maksymilian Dobosz (piąte miejsce open). Lepszy od niego w MP był tylko Maksymilian Bodnar z Victorii Radom. Legionista po 16. wyniku w szermierce, uzyskał 5. rezultat w OCR (25,19s), 10. w pływaniu (57,14s) oraz czwarty w laser run (11:24,48 min.). Tuż za podium, na czwartej lokacie (siódme miejsce open) uplasował się Antoni Cisek. Piąty był Dominik Radomyski, szósty- Szymon Pawlak.

Wyniki legionistów:
U-19 kobiet: 1. Hanna Jakubowska, 7. Aleksandra Kazubska, 9. Hanna Matusik
U-19 mężczyzn: 2. Maksymilian Dobosz, 4. Antoni Cisek, 5. Dominik Radomyski, 6. Szymon Pawlak, 14. Kajetan Szpryngiel
U-15 kobiet: 14. Hanna Flis, 18. Barbara Błaszyk, 20. Natalia Flis
U-15 mężczyzn: 8. Franciszek Sołtan, 14. Sebastian Pawlak, 21. Eryk Rzepała, 22. Franciszek Rogalewski, 26. Szymon Lipka, 34. Ignacy Rogalewski, 36. Marcel Szpryngiel, 37. Ignacy Karasiński, 38. Rafał Wojciechowski


Maksymilian Dobosz
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl
Hanna Jakubowska
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl
Antoni Cisek
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl


