Tobiasz grał najwięcej, Rajović najczęściej. Zestawienie minut piłkarzy Legii

Najwięcej minut na boisku w barwach Legii Warszawa w sezonie 2025/26 spędził Kacper Tobiasz i to mimo faktu, że większość rundy wiosennej spędził na ławce rezerwowych. Jako jedyny ze wszystkich piłkarzy był w kadrze meczowej.
Drugie miejsce pod względem rozegranych minut uzyskał Paweł Wszołek. Tylko ta dwójka przekroczyła barierę 3 tysięcy minut. Trzeci w zestawieniu jest Rafał Augustyniak z 2846 minutami na koncie.
Najwięcej występów zanotował Mileta Rajović. Na boisku pojawiał się za każdym razem, gdy był do dyspozycji sztabu szkoleniowego.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26
W sumie tylko 8 graczy spędziło na boisku ponad 50% możliwych minut.
Klasyfikacja minutowa piłkarzy Legii w sezonie 2025/26 (Ekstraklasa, Puchar Polski, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|Kadra meczowa
|Mecze
|Wyjściowa "11"
|Minuty
|% rozegranych
|Kacper Tobiasz
|50
|36
|35
|3186
|69.9%
|Paweł Wszołek
|41
|39
|35
|3118
|68.4%
|Rafał Augustyniak
|48
|38
|32
|2846
|62.4%
|Bartosz Kapustka
|44
|41
|31
|2788
|61.1%
|Mileta Rajović
|43
|43
|28
|2746
|60.2%
|Kamil Piątkowski
|33
|31
|31
|2734
|60%
|Steve Kapuadi
|34
|30
|29
|2713
|59.5%
|Juergen Elitim
|37
|36
|29
|2695
|59.1%
|Radovan Pankov
|35
|26
|23
|2176
|47.7%
|Damian Szymański
|37
|30
|22
|2045
|44.9%
|Ruben Vinagre
|34
|27
|20
|1889
|41.4%
|Wahan Biczachczjan
|39
|35
|23
|1852
|40.6%
|Ermal Krasniqi
|37
|31
|19
|1619
|35.5%
|Patryk Kun
|29
|19
|18
|1511
|33.1%
|Kacper Chodyna
|35
|27
|14
|1471
|32.3%
|Kacper Urbański
|35
|28
|16
|1423
|31.2%
|Petar Stojanović
|34
|26
|14
|1226
|26.9%
|Arkadiusz Reca
|36
|26
|13
|1226
|26.9%
|Otto Hindrich
|15
|13
|13
|1164
|25.5%
|Wojciech Urbański
|49
|30
|11
|1070
|23.5%
|Jean-Pierre Nsame
|25
|18
|12
|1041
|22.8%
|Rafał Adamski
|14
|13
|10
|887
|19.5%
|Artur Jędrzejczyk
|40
|17
|9
|852
|18.7%
|Jan Ziółkowski
|13
|9
|8
|789
|17.3%
|Ryōya Morishita
|12
|12
|9
|677
|14.9%
|Claude Goncalves
|18
|13
|8
|654
|14.3%
|Marco Burch
|29
|7
|7
|630
|13.8%
|Antonio Čolak
|26
|20
|7
|609
|13.4%
|Migouel Alfarela
|14
|11
|5
|526
|11.5%
|Jakub Żewłakow
|41
|14
|3
|365
|8%
|Noah Weisshaupt
|14
|10
|3
|322
|7.1%
|Ilja Szkurin
|11
|9
|3
|298
|6.5%
|Henrique Arreiol
|16
|4
|3
|258
|5.7%
|Gabriel Kobylak
|33
|2
|2
|210
|4.6%
|Jan Leszczyński
|15
|4
|3
|182
|4%
|Marc Gual
|6
|2
|2
|133
|2.9%
|Samuel Kováčik
|16
|4
|0
|106
|2.3%
|Wojciech Banasik
|7
|0
|0
|0
|0%
|Marcel Mendes-Dudziński
|2
|0
|0
|0
|0%
|Pascal Mozie
|2
|0
|0
|0
|0%
Na drugim biegunie z szerokiej kadry drużyny zgłoszonej do oficjalnych rozgrywek znajdują się młodzieżowcy i Marco Burch. Szwajcar zgromadził na swoim koncie raptem 23 minuty. Sześciu zawodników, którzy zasiadali na ławce rezerwowych, nie zagrało ani minuty. Z powodu kontuzji ani razu w kadrze meczowej nie znalazł się Juergen Elitim.