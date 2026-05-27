Tobiasz grał najwięcej, Rajović najczęściej. Zestawienie minut piłkarzy Legii

Najwięcej minut na boisku w barwach Legii Warszawa w sezonie 2025/26 spędził Kacper Tobiasz i to mimo faktu, że większość rundy wiosennej spędził na ławce rezerwowych. Jako jedyny ze wszystkich piłkarzy był w kadrze meczowej.

Drugie miejsce pod względem rozegranych minut uzyskał Paweł Wszołek. Tylko ta dwójka przekroczyła barierę 3 tysięcy minut. Trzeci w zestawieniu jest Rafał Augustyniak z 2846 minutami na koncie.

Najwięcej występów zanotował Mileta Rajović. Na boisku pojawiał się za każdym razem, gdy był do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

W sumie tylko 8 graczy spędziło na boisku ponad 50% możliwych minut.

Klasyfikacja minutowa piłkarzy Legii w sezonie 2025/26 (Ekstraklasa, Puchar Polski, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)

Piłkarz Kadra meczowa Mecze Wyjściowa "11" Minuty % rozegranych Kacper Tobiasz 50 36 35 3186 69.9% Paweł Wszołek 41 39 35 3118 68.4% Rafał Augustyniak 48 38 32 2846 62.4% Bartosz Kapustka 44 41 31 2788 61.1% Mileta Rajović 43 43 28 2746 60.2% Kamil Piątkowski 33 31 31 2734 60% Steve Kapuadi 34 30 29 2713 59.5% Juergen Elitim 37 36 29 2695 59.1% Radovan Pankov 35 26 23 2176 47.7% Damian Szymański 37 30 22 2045 44.9% Ruben Vinagre 34 27 20 1889 41.4% Wahan Biczachczjan 39 35 23 1852 40.6% Ermal Krasniqi 37 31 19 1619 35.5% Patryk Kun 29 19 18 1511 33.1% Kacper Chodyna 35 27 14 1471 32.3% Kacper Urbański 35 28 16 1423 31.2% Petar Stojanović 34 26 14 1226 26.9% Arkadiusz Reca 36 26 13 1226 26.9% Otto Hindrich 15 13 13 1164 25.5% Wojciech Urbański 49 30 11 1070 23.5% Jean-Pierre Nsame 25 18 12 1041 22.8% Rafał Adamski 14 13 10 887 19.5% Artur Jędrzejczyk 40 17 9 852 18.7% Jan Ziółkowski 13 9 8 789 17.3% Ryōya Morishita 12 12 9 677 14.9% Claude Goncalves 18 13 8 654 14.3% Marco Burch 29 7 7 630 13.8% Antonio Čolak 26 20 7 609 13.4% Migouel Alfarela 14 11 5 526 11.5% Jakub Żewłakow 41 14 3 365 8% Noah Weisshaupt 14 10 3 322 7.1% Ilja Szkurin 11 9 3 298 6.5% Henrique Arreiol 16 4 3 258 5.7% Gabriel Kobylak 33 2 2 210 4.6% Jan Leszczyński 15 4 3 182 4% Marc Gual 6 2 2 133 2.9% Samuel Kováčik 16 4 0 106 2.3% Wojciech Banasik 7 0 0 0 0% Marcel Mendes-Dudziński 2 0 0 0 0% Pascal Mozie 2 0 0 0 0%









Na drugim biegunie z szerokiej kadry drużyny zgłoszonej do oficjalnych rozgrywek znajdują się młodzieżowcy i Marco Burch. Szwajcar zgromadził na swoim koncie raptem 23 minuty. Sześciu zawodników, którzy zasiadali na ławce rezerwowych, nie zagrało ani minuty. Z powodu kontuzji ani razu w kadrze meczowej nie znalazł się Juergen Elitim.