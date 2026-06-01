Średnia wieku składu Legii w sezonie 2025/26. Młodzież w odwrocie

W sezonie 2025/26 we wszystkich meczach średnia wieku wyjściowej jedenastki Legii Warszawa wyniosła 27,25 lat. Jeżeli dodamy do tego zawodników, którzy pojawiali się na boisku z ławki rezerwowych, to zmniejsza się ona do 27,08 lat. W porównaniu z rozgrywkami 2024/25, grający skład Legii postarzał się o 0,5 roku - wówczas średnia wyniosła 26,74 lat.

Najstarsza Legia wybiegła na boisku w maju na starcie z Widzewem Łódź - średnia 29 lat. Wówczas w składzie znalazł się sześciu zawodników powyżej 30. roku życia. Z kolei najmłodszy skład trener Legii wystawił w lutowym ligowym starciu przy Łazienkowskiej Wisłą Płock  (2-1) - średnia 25,64 lat.

 

W sumie w 50 meczach sezonu 2025/26 zanotowaliśmy:
- 20 występów graczy poniżej 20 roku życia (Żewłakow, Kováčik, Leszczyński) - 3%
- 191 występów graczy między 20-25 rokiem życia - 25%
- 316 występów graczy między 26-29 rokiem życia - 40%
- 252 występy graczy co najmniej 30-letnich - 32%

Dla porównania w sezonie 2024/25 (55 meczów) rozkład był następujący: 
- 70 występów graczy poniżej 20 roku życia (Ziółkowski, Majchrzak, Urbański, Adkonis, Żewłakow, Oyedele, Szczepaniak, Olewiński, Wyganowski) - 8%
- 257 występy graczy między 20-25 rokiem życia - 30%
- 349 występów graczy między 26-29 rokiem życia - 40%
- 188 występów graczy co najmniej 30-letnich - 22%

Najbardziej zauważalny jest spadek liczb nastolatków. Większą rolę niż wcześniej odgrywali zawodnicy powyżej 30. roku życia, między 26-29 rokiem życia, a zmalała liczba graczy w wielu 20-25 lat.

Najstarszym zawodnikiem był 38-letni Artur Jędrzejczyk. Najmłodszym piłkarzem, który pojawił się na placu gry, był 18-letni Samuel Kováčik, urodzony 28 maja 2007 roku.


