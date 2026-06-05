Wypożyczeni: Podsumowanie sezonu

W minionym sezonie Legia Warszawa chętnie korzystała z opcji wypożyczenia swoich zawodników do innych klubów, aby ci mogli zdobywać doświadczenie, ogrywać się i być w rytmie meczowym. Jak w minionych miesiącach prezentowali się wypożyczeni z Legii piłkarze?

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Nieprzekonujący

Igor Strzałek spędził kolejny sezon na wypożyczeniu w Termalice Nieciecza. Jaki to był rok dla 22-latka? Na pewno nie były to przełomowe miesiące. Bynajmniej nie takie, które dałyby ból głowy przy Łazienkowskiej, jak powracającego zawodnika wpasować do kadry. Dość powiedzieć, że wedle sygnałów, które płyną z klubowych gabinetów Strzałek będzie miał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. I trudno się temu dziwić. W minionym sezonie rozegrał 28 spotkań, z czego 15-krotnie wybiegał w podstawowym składzie. To pozwoliło uzbierać 1291 minut (śr. 46 minut / mecz). W tym czasie podopieczny Marcina Brosza zdobył jedną bramkę oraz zaliczył asystę. To nie są statystyki, które mogą powalać kogokolwiek na kolana.





Rozwój młodzieży

Wolną rękę w poszukiwaniu klubu ma również Jakub Adkonis. 19-latek był jednym z czterech legionistów, którzy spędzili sezon w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Zrezygnowanie z pomocnika lekką ręką może nieco zaskakiwać. Szczególnie, że sam zainteresowany ogrywał się wcześniej w Ruchu Chorzów, a w minionym sezonie był podstawowym graczem ekipy Piotra Stokowca. Na boisko wybiegał w podstawowym składzie 27 na 31 razy i uzbierał 2249 minut (śr. 72,5 min.). Jego absencja wynikała jedynie z powodu żółtych kartek lub drobnego urazu, do którego doszło podczas treningu. Do swego dorobku dołożył po dwie bramki i asysty. Postawę Legii stara się wykorzystać Korona Kielce, która po opłaceniu ekwiwalentu za wyszkolenie, może pozyskać reprezentanta Polski do lat 19.

Podobną drogą powinien podążyć Stanisław Gieroba. 19-letni napastnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki stał się beneficjentem… transferu Rafała Adamskiego do Legii. Po rundzie jesiennej, w której najczęściej wchodził z ławki rezerwowych, tym razem stał się podstawowym graczem I-ligowej drużyny. Wiosną 12 na 14 razy wybiegał w wyjściowej jedenastce, co odpłacił trzema bramkami. Z czego dwie zdobył w wygranym 2-1 spotkaniu z Polonią Bytom. I choć uzbierał 1491 minut w 33 spotkaniach (śr. 45,2 min.), to nie można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że robił różnicę na murawie. Gieroba nadal jest na drodze rozwoju i powinien poszukać swych szans na wypożyczeniu do innego klubu, gdzie będzie miał realną szansę na regularne występy.

Inaczej sytuacja wygląda z Oliwierem Olewińskim, który z kwartetu wypożyczonych do Grodziska Mazowieckiego zrobił największy postęp. Po udanej rundzie jesiennej utrzymał swój poziom także wiosną, mimo, że cała drużyna prezentowała się gorzej niż w pierwszej części rozgrywek. Jeśli pauzował, to z powodu żółtych kartek. Na 32 mecze aż 28 razy był podstawowym graczem defensywy Pogoni i spędził na murawie łącznie 2299 minut (śr. 72 min.). Jako obrońca popisał się trzema trafieniami oraz zaliczył sześć asyst. To naprawdę sporo, żeby otrzymać szansę po powrocie z wypożyczenia. Zresztą sam Marek Papszun nie krył swych chęci podczas jednej z konferencji prasowych. - Gracze z Pogoni Grodzisk rozegrali ponad 2 tysiące minut w tym sezonie i zebrali ogromne doświadczenie. Chcemy, żeby zaczęli z nami przygotowania, pojechali na zgrupowanie. Musimy ich „dotknąć” w treningu i zobaczyć, jak wyglądają w bezpośredniej konfrontacji z naszymi piłkarzami. Dostaną też swoje szanse w meczach sparingowych - przyznał szkoleniowiec Legii.

Powyższe słowa idealnie odnoszą się również do Mateusza Szczepaniaka. Ofensywny pomocnik pracował solidnie przez cały sezon, żeby dać mu szansę po powrocie do Warszawy. 19-latek obok wspomnianego Olewińskiego był jasną postacią Pogoni. Zaliczył 33 występy (27 w wyjściowym składzie), co przełożyło się na 2169 minut (śr. 66 min.). Zaufanie Piotra Stokowca odpłacał w możliwie najlepszy sposób zaliczając 7 bramek i 2 asysty. Pozostaje retoryczne pytanie, co reprezentant kraju do lat 19 mógł jeszcze zrobić, żeby przekonać do siebie sztab szkoleniowy w Warszawie. Sygnał z ówczesnego sztabu szkoleniowego Pogoni płynie jasny - "Szczepan" obok Oliwiera Olewiński powinien otrzymać realną szansę w pierwszym zespole Legii. A czy ją utrzymają? To już poniekąd od nich samych zależy. Co nie zmienia faktu, że zrobili sporo, żeby nie być traktowanym po macoszemu.

Podobnie sytuacja wygląda z Bartoszem Dembkiem oraz Jakubem Zbrógiem. Obaj zawodnicy ogrywali się w Pogoni Siedlce. 20-latek był etatowym defensorem drużyny, która zachowała ligowy byt. 2787 minut (śr. 89,9) ma swoją wymowę. I jeśli latem nie zagrzeje miejsca przy Łazienkowskiej, to powinien rozwijać swe umiejętności na wypożyczeniu w innym klubie.

Jakub Zbróg spędził na murawie niemal połowę tego, co jego klubowy kolega. W podstawowym składzie wybiegał 14 na 28 razy. Co prawda nie zaliczył choćby asysty, ani nie trafił do siatki rywala. Niemniej jednak przez Marka Papszuna był wymieniany w gronie tych, którzy powinni rozpocząć przygotowania i pojechać na obóz przygotowawczy wraz z pierwszym zespołem. Czy tak się stanie i jaka będzie przyszłość zawodnika, który niebawem skończy 19 lat? Czas pokaże.





Różne losy bramkarzy

Wiosną na wypożyczenie trafiło dwóch bramkarzy. Wojciech Banasik trafił do I-ligowej Polonii Bytom a Marcel Mendes-Dudziński o szczebel niżej do Świtu Szczecin. Banasik musiał poczekać na swoją szansę do drugiej połowy marca. I jak już wskoczył między słupki śląskiej drużyny, tak rozegrał 9 kolejnych spotkań. Polonia z 20-latkiem w składzie zaliczyła 3 zwycięstwa oraz tyle samo… remisów i porażek. Banasik puścił 15 bramek i tylko raz zachował czyste konto.

Inaczej sytuacja wygląda z Marcelem, który… nie zadebiutował na II-ligowym poziomie. Zamiast niego szkoleniowiec Świtu stawiał na duet Oskar Klon (21 lat) - Wojciech Szpaler (17 lat). W efekcie można śmiało stwierdzić, że bramkarz Legii zmarnował miniony rok. Nie dane mu było występować ani w III-ligowych rezerwach jesienią, ani na wypożyczeniu. 21-latek ma niemały orzech do zgryzienia jak pokierować swoją karierą, żeby liczyć na regularne występy w jakimkolwiek klubie.





Strzał w dziesiątkę

Sergio Barcia spędził cały sezon w rodzimej Hiszpanii. Trzeba przyznać, że wybór Las Palmas okazał się strzałem w dziesiątkę. Podobnie jak jesienią, tak samo i wiosną 25-latek był filarem defensywy swojej drużyny. Drużyny, która przez całe rozgrywki liczyła się w walce o awans do LaLiga. Ostatecznie ekipa z Wysp Kanaryjskich zajęła 5. miejsce, które dało przepustkę do gry w barażach. Las Palmas powalczy z Malagą (4. miejsce) o awans do elity, a następnie z wygranym z pary Almeria - Castellon. Decydujące mecze zostaną rozegrane w najbliższych dniach. A sam zawodnik? Wszystko wskazuje na to, że zadomowi na dłużej w drużynie Luisa Garcii. Już w zeszłym roku było jasne, że hiszpański klub chętnie wyłoży 1,5 mln euro, żeby wykupić Barcię z Legii. Zresztą sam zawodnik nie dał powodów wiosną, żeby klubowi działacze zmienili zdanie. Sergio zamyka sezon z liczbą 34 meczów (3020 minut / śr. 89') oraz jedną bramką i asystą. I choć w ostatnich kolejkach musiał pauzować z powodu uraz mięśnia, to wszystko wskazuje na to, że powinien pomóc swej drużynie w meczach barażowych.





Bilans wypożyczonych legionistów

Zawodnik Klub Liga Mecze Bramki Asysty Minuty Śr. minut Igor Strzałek Termalica Nieciecza Ekstraklasa 28 1 1 1291 46 Jakub Adkonis Pogoń Grodzisk Mazowiecki I liga 31 2 2 2249 73 Stanisław Gieroba Pogoń Grodzisk Mazowiecki I liga 33 4 1 1491 45 Oliwier Olewiński Pogoń Grodzisk Mazowiecki I liga 32 3 6 2299 72 Mateusz Szczepaniak Pogoń Grodzisk Mazowiecki I liga 33 7 2 2169 66 Bartosz Dembek Pogoń Siedlce I liga 31 1 0 2787 90 Jakub Zbróg Pogoń Siedlce I liga 28 0 0 1327 47 Wojciech Banasik* Polonia Bytom I liga 9 - - 810 90 Marcel Mendes-Dudziński* Świt Szczecin II liga 0 - - 0 0 Sergio Barcia Las Palmas LaLiga 2 34 1 1 3020 89



*- Wojciech Banasik i Marcel Mendes-Dudziński byli wypożyczeni tylko w rundzie wiosennej