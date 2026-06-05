Wypożyczeni: Podsumowanie sezonu

fot. Woytek / Legionisci.com
Fumen
Legionisci.com Legionisci.com

W minionym sezonie Legia Warszawa chętnie korzystała z opcji wypożyczenia swoich zawodników do innych klubów, aby ci mogli zdobywać doświadczenie, ogrywać się i być w rytmie meczowym. Jak w minionych miesiącach prezentowali się wypożyczeni z Legii piłkarze?

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Nieprzekonujący

Igor Strzałek spędził kolejny sezon na wypożyczeniu w Termalice Nieciecza. Jaki to był rok dla 22-latka? Na pewno nie były to przełomowe miesiące. Bynajmniej nie takie, które dałyby ból głowy przy Łazienkowskiej, jak powracającego zawodnika wpasować do kadry. Dość powiedzieć, że wedle sygnałów, które płyną z klubowych gabinetów Strzałek będzie miał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. I trudno się temu dziwić. W minionym sezonie rozegrał 28 spotkań, z czego 15-krotnie wybiegał w podstawowym składzie. To pozwoliło uzbierać 1291 minut (śr. 46 minut / mecz). W tym czasie podopieczny Marcina Brosza zdobył jedną bramkę oraz zaliczył asystę. To nie są statystyki, które mogą powalać kogokolwiek na kolana.


Rozwój młodzieży

Wolną rękę w poszukiwaniu klubu ma również Jakub Adkonis. 19-latek był jednym z czterech legionistów, którzy spędzili sezon w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Zrezygnowanie z pomocnika lekką ręką może nieco zaskakiwać. Szczególnie, że sam zainteresowany ogrywał się wcześniej w Ruchu Chorzów, a w minionym sezonie był podstawowym graczem ekipy Piotra Stokowca. Na boisko wybiegał w podstawowym składzie 27 na 31 razy i uzbierał 2249 minut (śr. 72,5 min.). Jego absencja wynikała jedynie z powodu żółtych kartek lub drobnego urazu, do którego doszło podczas treningu. Do swego dorobku dołożył po dwie bramki i asysty. Postawę Legii stara się wykorzystać Korona Kielce, która po opłaceniu ekwiwalentu za wyszkolenie, może pozyskać reprezentanta Polski do lat 19.

Podobną drogą powinien podążyć Stanisław Gieroba. 19-letni napastnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki stał się beneficjentem… transferu Rafała Adamskiego do Legii. Po rundzie jesiennej, w której najczęściej wchodził z ławki rezerwowych, tym razem stał się podstawowym graczem I-ligowej drużyny. Wiosną 12 na 14 razy wybiegał w wyjściowej jedenastce, co odpłacił trzema bramkami. Z czego dwie zdobył w wygranym 2-1 spotkaniu z Polonią Bytom. I choć uzbierał 1491 minut w 33 spotkaniach (śr. 45,2 min.), to nie można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że robił różnicę na murawie. Gieroba nadal jest na drodze rozwoju i powinien poszukać swych szans na wypożyczeniu do innego klubu, gdzie będzie miał realną szansę na regularne występy.

Inaczej sytuacja wygląda z Oliwierem Olewińskim, który z kwartetu wypożyczonych do Grodziska Mazowieckiego zrobił największy postęp. Po udanej rundzie jesiennej utrzymał swój poziom także wiosną, mimo, że cała drużyna prezentowała się gorzej niż w pierwszej części rozgrywek. Jeśli pauzował, to z powodu żółtych kartek. Na 32 mecze aż 28 razy był podstawowym graczem defensywy Pogoni i spędził na murawie łącznie 2299 minut (śr. 72 min.). Jako obrońca popisał się trzema trafieniami oraz zaliczył sześć asyst. To naprawdę sporo, żeby otrzymać szansę po powrocie z wypożyczenia. Zresztą sam Marek Papszun nie krył swych chęci podczas jednej z konferencji prasowych. - Gracze z Pogoni Grodzisk rozegrali ponad 2 tysiące minut w tym sezonie i zebrali ogromne doświadczenie. Chcemy, żeby zaczęli z nami przygotowania, pojechali na zgrupowanie. Musimy ich „dotknąć” w treningu i zobaczyć, jak wyglądają w bezpośredniej konfrontacji z naszymi piłkarzami. Dostaną też swoje szanse w meczach sparingowych - przyznał szkoleniowiec Legii.

Powyższe słowa idealnie odnoszą się również do Mateusza Szczepaniaka. Ofensywny pomocnik pracował solidnie przez cały sezon, żeby dać mu szansę po powrocie do Warszawy. 19-latek obok wspomnianego Olewińskiego był jasną postacią Pogoni. Zaliczył 33 występy (27 w wyjściowym składzie), co przełożyło się na 2169 minut (śr. 66 min.). Zaufanie Piotra Stokowca odpłacał w możliwie najlepszy sposób zaliczając 7 bramek i 2 asysty. Pozostaje retoryczne pytanie, co reprezentant kraju do lat 19 mógł jeszcze zrobić, żeby przekonać do siebie sztab szkoleniowy w Warszawie. Sygnał z ówczesnego sztabu szkoleniowego Pogoni płynie jasny - "Szczepan" obok Oliwiera Olewiński powinien otrzymać realną szansę w pierwszym zespole Legii. A czy ją utrzymają? To już poniekąd od nich samych zależy. Co nie zmienia faktu, że zrobili sporo, żeby nie być traktowanym po macoszemu.

Podobnie sytuacja wygląda z Bartoszem Dembkiem oraz Jakubem Zbrógiem. Obaj zawodnicy ogrywali się w Pogoni Siedlce. 20-latek był etatowym defensorem drużyny, która zachowała ligowy byt. 2787 minut (śr. 89,9) ma swoją wymowę. I jeśli latem nie zagrzeje miejsca przy Łazienkowskiej, to powinien rozwijać swe umiejętności na wypożyczeniu w innym klubie.

Jakub Zbróg spędził na murawie niemal połowę tego, co jego klubowy kolega. W podstawowym składzie wybiegał 14 na 28 razy. Co prawda nie zaliczył choćby asysty, ani nie trafił do siatki rywala. Niemniej jednak przez Marka Papszuna był wymieniany w gronie tych, którzy powinni rozpocząć przygotowania i pojechać na obóz przygotowawczy wraz z pierwszym zespołem. Czy tak się stanie i jaka będzie przyszłość zawodnika, który niebawem skończy 19 lat? Czas pokaże.


Różne losy bramkarzy

Wiosną na wypożyczenie trafiło dwóch bramkarzy. Wojciech Banasik trafił do I-ligowej Polonii Bytom a Marcel Mendes-Dudziński o szczebel niżej do Świtu Szczecin. Banasik musiał poczekać na swoją szansę do drugiej połowy marca. I jak już wskoczył między słupki śląskiej drużyny, tak rozegrał 9 kolejnych spotkań. Polonia z 20-latkiem w składzie zaliczyła 3 zwycięstwa oraz tyle samo… remisów i porażek. Banasik puścił 15 bramek i tylko raz zachował czyste konto.

Inaczej sytuacja wygląda z Marcelem, który… nie zadebiutował na II-ligowym poziomie. Zamiast niego szkoleniowiec Świtu stawiał na duet Oskar Klon (21 lat) - Wojciech Szpaler (17 lat). W efekcie można śmiało stwierdzić, że bramkarz Legii zmarnował miniony rok. Nie dane mu było występować ani w III-ligowych rezerwach jesienią, ani na wypożyczeniu. 21-latek ma niemały orzech do zgryzienia jak pokierować swoją karierą, żeby liczyć na regularne występy w jakimkolwiek klubie.


Strzał w dziesiątkę

Sergio Barcia spędził cały sezon w rodzimej Hiszpanii. Trzeba przyznać, że wybór Las Palmas okazał się strzałem w dziesiątkę. Podobnie jak jesienią, tak samo i wiosną 25-latek był filarem defensywy swojej drużyny. Drużyny, która przez całe rozgrywki liczyła się w walce o awans do LaLiga. Ostatecznie ekipa z Wysp Kanaryjskich zajęła 5. miejsce, które dało przepustkę do gry w barażach. Las Palmas powalczy z Malagą (4. miejsce) o awans do elity, a następnie z wygranym z pary Almeria - Castellon. Decydujące mecze zostaną rozegrane w najbliższych dniach. A sam zawodnik? Wszystko wskazuje na to, że zadomowi na dłużej w drużynie Luisa Garcii. Już w zeszłym roku było jasne, że hiszpański klub chętnie wyłoży 1,5 mln euro, żeby wykupić Barcię z Legii. Zresztą sam zawodnik nie dał powodów wiosną, żeby klubowi działacze zmienili zdanie. Sergio zamyka sezon z liczbą 34 meczów (3020 minut / śr. 89') oraz jedną bramką i asystą. I choć w ostatnich kolejkach musiał pauzować z powodu uraz mięśnia, to wszystko wskazuje na to, że powinien pomóc swej drużynie w meczach barażowych.


Bilans wypożyczonych legionistów

ZawodnikKlubLigaMeczeBramkiAsystyMinutyŚr. minut
Igor StrzałekTermalica NiecieczaEkstraklasa2811129146
Jakub AdkonisPogoń Grodzisk MazowieckiI liga3122224973
Stanisław GierobaPogoń Grodzisk MazowieckiI liga3341149145
Oliwier OlewińskiPogoń Grodzisk MazowieckiI liga3236229972
Mateusz SzczepaniakPogoń Grodzisk MazowieckiI liga3372216966
Bartosz DembekPogoń SiedlceI liga3110278790
Jakub ZbrógPogoń SiedlceI liga2800132747
Wojciech Banasik*Polonia BytomI liga9--81090
Marcel Mendes-Dudziński*Świt SzczecinII liga0--00
Sergio BarciaLas PalmasLaLiga 23411302089


*- Wojciech Banasik i Marcel Mendes-Dudziński byli wypożyczeni tylko w rundzie wiosennej



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