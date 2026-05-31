Reprezentacja

Polska 0-2 Ukraina. Występ Kapustki

Bartosz Kapustka | fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu towarzyskim, rozegranym we Wrocławiu, reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2. W 46. minucie na boisku pojawił się Bartosz Kapustka. 

REKLAMA

3 czerwca Polacy zmierzą się towarzysko w Warszawie z Nigerią. 

 

Polska 0-2 (0-2) Ukraina
34' Roman Jaremczuk, 44' Andrij Jarmołenko

Polska: 12. Marcin Bułka - 15. Arkadiusz Pyrka (59' 2. Norbert Wojtuszek), 3. Przemysław Wiśniewski (46' 26. Oskar Wójcik), 4. Tomasz Kędziora, 14. Jakub Kiwior (74' 25. Kacper Potulski), 21. Nicola Zalewski (59' 18. Filip Rózga) - 20. Sebastian Szymański (46' 11. Karol Świderski), 16. Jakub Piotrowski (87' 6. Bartosz Slisz), 10. Piotr Zieliński (46' 8. Bartosz Kapustka), 17. Oskar Pietuszewski (46' 7. Jakub Kamiński) - 9. Robert Lewandowski (46' 13. Mateusz Żukowski)

Ukraina: 12. Anatolij Trubin - 4. Ołeksandr Romanczuk (46' 5. Wałerij Bondar), 2. Eduard Sarapij, 22. Mykoła Matwijenko, 16. Witalij Mykołenko - 7. Andrij Jarmołenko (56' 10. Mykoła Szaparenko), 18. Ołeh Oczeretko, 14. Jehor Nazaryna (83' 24. Artem Bondarenko), 15. Wiktor Cyhankow (75' 25. Hennadij Synczuk), 17. Heorhij Sudakow (57' 21. Matwij Ponomarenko) - 9. Roman Jaremczuk (57' 20. Ołeksandr Nazarenko)

żółte kartki: Nazaryna, Mykołenko



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Jędrzejczyka mógł wystawić za Kapustke... Różnicy na boisku nie było by żadnej - 14 minut temu, *.play-internet.pl

... Dramat ....

odpowiedz
majusL@legionista.com - 19 minut temu, *.174.42

Wstyd i hańba. Tffuuu. Dziadostwo.

odpowiedz
Hihi - 27 minut temu, *.play-internet.pl

Najważniejsze że Lewy biję rekordy.

odpowiedz
MiszaPraga - 51 minut temu, *.plus.pl

Mecz jak mecz, wygrał lepszy , słaba ta reprezentacja

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.