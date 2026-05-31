Polska 0-2 Ukraina. Występ Kapustki

W meczu towarzyskim, rozegranym we Wrocławiu, reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2. W 46. minucie na boisku pojawił się Bartosz Kapustka.

REKLAMA

3 czerwca Polacy zmierzą się towarzysko w Warszawie z Nigerią.

Polska 0-2 (0-2) Ukraina

34' Roman Jaremczuk, 44' Andrij Jarmołenko

Polska: 12. Marcin Bułka - 15. Arkadiusz Pyrka (59' 2. Norbert Wojtuszek), 3. Przemysław Wiśniewski (46' 26. Oskar Wójcik), 4. Tomasz Kędziora, 14. Jakub Kiwior (74' 25. Kacper Potulski), 21. Nicola Zalewski (59' 18. Filip Rózga) - 20. Sebastian Szymański (46' 11. Karol Świderski), 16. Jakub Piotrowski (87' 6. Bartosz Slisz), 10. Piotr Zieliński (46' 8. Bartosz Kapustka), 17. Oskar Pietuszewski (46' 7. Jakub Kamiński) - 9. Robert Lewandowski (46' 13. Mateusz Żukowski)

Ukraina: 12. Anatolij Trubin - 4. Ołeksandr Romanczuk (46' 5. Wałerij Bondar), 2. Eduard Sarapij, 22. Mykoła Matwijenko, 16. Witalij Mykołenko - 7. Andrij Jarmołenko (56' 10. Mykoła Szaparenko), 18. Ołeh Oczeretko, 14. Jehor Nazaryna (83' 24. Artem Bondarenko), 15. Wiktor Cyhankow (75' 25. Hennadij Synczuk), 17. Heorhij Sudakow (57' 21. Matwij Ponomarenko) - 9. Roman Jaremczuk (57' 20. Ołeksandr Nazarenko)

żółte kartki: Nazaryna, Mykołenko