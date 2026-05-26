Zapowiedź 1. meczu play-off z Dzikami

Koszykarze Legii w środę wieczorem rozpoczną walkę o finał play-off Orlen Basket Ligi w sezonie 2025/26. Niespodziewanie w półfinale czekają nas derby stolicy - rywalizacja do trzech zwycięstw z Dzikami.

REKLAMA

Dla Dzików sam awans do play-off był historycznym wynikiem. W ćwierćfinale faworytem do awansu do strefy medalowej był Trefl Sopot. Ekipa z Trójmiasta miała problemy kadrowe, ale także przewagę parkietu. Tę straciła po pierwszych dwóch spotkaniach w Sopocie, gdzie Dziki wygrały pierwszy mecz, a w drugim były blisko sprawienia drugiej niespodzianki. Najbardziej emocjonujący był mecz numer cztery, w którym sopocianie do przerwy przeważały tak znacznie, że nikt nie spodziewał się innego rozwiązania, jak konieczność rozegrania meczu piątego w Sopocie. A jednak, Dziki wróciły od stanu -17, wyszły na prowadzenie, po czym zdeklasowały załamanego Trefla, eliminując tę ekipę z rozgrywek.

Wcześniej zespół powstały raptem kilka lat wcześniej, triumfował w rozgrywkach ENBL. Chociaż ranga rozgrywek nie jest przesadnie prestiżowa, Dziki z pewnością nie były faworytem do zwycięstwa. Przed rokiem awansowali do najlepszej czwórki tych rozgrywek. Teraz po zwycięskim dwumeczu z Iraklisem Saloniki, ponownie zameldowali się w TOP4. Turniej finałowy rozegrany został w Niemczech, a w nim Dziki pokonały najpierw rumuńskie CSO Voluntari w półfinale (87:80), a następnie po mocno ofensywnym spotkaniu finałowym, zwyciężyli Manchester 109:97.





Przed sezonem Dziki zmieniły trenera - Krzysztofa Szablowskiego zastąpił młody szkoleniowiec z Włoch, Marko Legovich. I chyba początkowo mało kto wierzył, w powierzenie mu misji awansu z drużyną do fazy play-off, ale z każdym kolejnym tygodniem, drużyna pięła się w tabeli i ostatecznie zakończyła sezon zasadniczy na piątej lokacie, z bilansem 18:12. Bardzo ważna okazała się seria 5 wygranych w kwietniu, osiągniętych zaraz po przegranych derbach z Legią. W międzyczasie Dziki mierzyły się także z Iraklisem o awans do wspomnianego Final Four ENBL, po czym bez odpoczynku musieli udać się do Ostrowa Wielkopolskiego. Skazywani na porażkę, zdołali pokonać "Stalówkę" 83:73. Od wspomnianego meczu z Legią, licząc fazę play-off, Dziki wygrały na krajowym podwórku 8 z 10 spotkań, przegrywając tylko z Zastalem (-19) oraz Treflem (-3) - w obu przypadkach na obcych parkietach. Na wyjazdach Dziki mają bilans dodatni (9:8), ale wyraźnie słabszy od tego, który notują w hali Koło (12:5 w polskiej lidze).

Bez wątpienia najlepszym graczem Dzików jest najlepszy strzelec sezonu zasadniczego - Landrius Horton (śr. 18,9 pkt.), wypatrzony w lidze cypryjskiej (ostatni sezon w Keravnos BC, wcześniej w Anorthosis Famagusta). Dziś wiadomo, że Horton w kolejnym sezonie zagra w znacznie mocniejszej lidze, ale podobnie jak Kameron McGusty w Legii przed rokiem, od razu zapowiedział, że pomimo atrakcyjnych ofert, zostanie w klubie do końca rozgrywek.

Ważnymi postaciami Dzików są także Darnell Edge (rozgrywający pozyskany w trakcie sezonu, śr. 16,4 pkt., 48,8% za 3, 4,5 as.), zmiennik Hortona - Tahlik Chavez (śr. 11,8 pkt., 40,3% za 3) oraz skrzydłowy Rivaldo Soares (śr. 10,9 pkt., 4,2 zb.). W barwach najbliższego rywala Legii doskonale spisuje się także doskonale znany legijnej publiczności, Grzegorz Kamiński (śr. 10,6 pkt.), który spędził w naszym klubie trzy lata. W rewanżowym meczu przeciwko Legii nie zagrał z powodu kontuzji, która - mówiło się - mogła go wyeliminować do końca rozgrywek. Wrócił do gry wraz z końcem kwietnia i szczególnie w pierwszym meczu serii ćwierćfinałowej z Treflem (21 pkt., 7/9 z gry) był ważną postacią swojej drużyny. Bennett Vander Plas (śr. 9,5 pkt., 5,3 zb.) najczęściej występuje na pozycji numer 4, ale w razie potrzeby grywa i jako środkowy - jest jednym z wysokich Dzików, który rzuca z dystansu. To właśnie ten zawodnik był najepszym strzelcem Dzików w listopadowym meczu na Bemowie (20 pkt., 7/12 z gry i 8 zbiórek).

Rzutem za trzy punkty nie grożą z kolei dwaj podkoszowi - Łukasz Frąckiewicz (śr. 8,2 pkt., 6 zb.) i Odinakachim Oguama (śr. 6,6 pkt., 5,4 zb.) - obaj nieźle spisują się w strefie podkoszowej (zarówno w obronie, jak i ataku), ale słabo wykonują rzuty wolne (odpowiednio 51 i 55 procent). Na mniejsze minuty mogą liczyć Krzysztof Kempa (śr. 2,3 pkt. w 7,5 min.) oraz drugi z byłych legionistów - Michał Aleksandrowicz (śr. 1,6 pkt., 8,5 min.), który na parkiecie dostaje przede wszystkim zadania defensywne. Zdecydowanie rzadziej grywa Grzegorz Grochowski, który po sezonie ma przenieść się do pierwszoligowej drużyny z ambicjami awansu do PLK.

Legia w ostatnim czasie nie zwykła przegrywać meczów. Jedyną porażką, jaką legioniści ponieśli w ciągu paru ostatnich miesięcy, była ta z trzeciego meczu play-off w Dąbrowie Górniczej (91:92). W hali na Bemowie jako ostatni wygrał (po dogrywce) Śląsk - miało to miejsce 21 marca. Dogrywka była także potrzebna do rozstrzygnięcia ostatniego meczu sezonu zasadniczego z Kingiem Szczecin - wówczas podopieczni Heiko Rannuli wygrali 88:84. Wysoka forma sprawia, że rywalizacja o miejsce w kadrze meczowej jest wysoka. W trzech z czterech meczów z MKS-em, nie zagrał Matthias Tass, w jednym - Shane Hunter. Na kogo postawią tym razem szkoleniowcy Legii, przekonamy się zapewne dopiero w dniu meczu. Wiele zależeć będzie od tego, na jakie dopasowania poszczególnych graczy postawi Heiko Rannula. Dziki są zespołem wybitnie ofensywnym, zdobywają średnio 90,7 pkt. na mecz. Odpowiednia, agresywna obrona i pilnowanie, by liderzy klubu założonego raptem przed dziewięciu laty, nie mieli zbyt wiele swobody - to z pewnością główne zadanie na rozpoczęcie serii. Wierzymy również, że głośny doping wspaniałej legijnej publiczności, poniesie Legię do zwycięstwa.

Legia w I rundzie play-off pokonała 3:1 MKS Dąbrowa Górnicza i tym samym awansowała po raz piąty w sześciu ostatnich sezonach do najlepszej czwórki rozgrywek. Po awansie, w Dąbrowie Górniczej nie było przesadnej radości - ot, wykonane zadanie. Ala celem klubu jest obrona mistrzostwa, a by tego dokonać, potrzeba jeszcze siedmiu wygranych.

Przed rokiem legioniści w półfinale pokonali 3:0 Anwil Włocławek, rozpoczynając serię od dwóch wyjazdowych spotkań, bowiem to włocławianie skończyli sezon zasadniczy na wyższej lokacie. Legioniści bez wątpienia są faworytem rywalizacji z Dzikami, ale możemy być pewni jednego - rywale tanio skóry nie sprzedadzą i czekają nas spotkania pełne walki. W drugim półfinale Arka mierzyć się będzie z Zastalem. Zwycięzcy półfinałów rozpoczną grę o złoto (do czterech wygranych) 8 czerwca na parkiecie drużyny, która plasowała się wyżej po sezonie zasadniczym. Przegrani zmierzą się w dwumeczu (9 i 12 czerwca) o brąz.

W tym sezonie Legia przegrała w listopadzie domowy mecz z Dzikami 79:84, by następnie wygrać cztery miesiące później mecz rewanżowy na Kole 95:88. W listopadzie legioniści grali bez Andrzeja Pluty, Dominica Brewtona, Jayvona Gravesa oraz Matthiasa Tassa. Spotkanie ze złamanym nosem skończył Wojtek Tomaszewski. Najlepszym strzelcem Legii był wówczas Ben Shungu, który niedługo później przeniósł się do Krosna. Bilans sześciu dotychczasowych oficjalnych spotkań jest remisowy (3:3). W hali na Bemowie, legioniści wygrali z Dzikami tylko raz - w październiku 2024 roku.

Prezes Dzików, Michał Szolc, przekonywał niedawno, że klub w kolejnym sezonie nie będzie zgłaszał się do rozgrywek ENBL, uznając, że "przeszedł tę grę". Ambicją klubu jest start w FIBA Europe Cup, co jeszcze parę tygodni temu wydawało się tylko marzeniem. Dziś Dziki mogą być spokojne o miejsce w tych rozgrywkach, a możemy być pewni, że do rywalizacji z Legią przystąpią mocno zdeterminowani, by sprawić kolejną niespodziankę.

Pierwszy mecz półfinałowy rozegrany zostanie w środę, 27 maja o 20:15 w hali OSiR Bemowo, przy ul. Obrońców Tobruku 40. Wszystkie bilety rozeszły się w ekspresowym tempie w przedsprzedaży. Do nabycia pozostały ostatnie wejściówki VIP, które kupować można TUTAJ. Bezpośrednią transmisję meczu będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 1. W przerwie spotkania, w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, będzie można wygrać 17 tysięcy złotych. Tradycyjnie zachęcamy do zakupów w naszym sklepiku klubowym, który znajduje się pod główną tablicą wyników.

LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 27-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 14-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,7 / 80,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,2%

Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 14,5, Jayvon Graves 13,5, Andrzej Pluta 12,8, Race Thompson 12,3.

Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Carl Ponsar, Shane Hunter.

Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95), Trefl Sopot (w, 93:100), Górnik Wałbrzych (d, 93:68), GTK Gliwice (d, 93:66), Arka Gdynia (d, 91:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 85:90), King Szczecin (d, 88:84), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 100:66), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 89:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 92:91), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:98).

Ostatnie mecze obu drużyn:

28.03.2026 Dziki Warszawa 88:95 Legia Warszawa

23.11.2025 Legia Warszawa 79:84 Dziki Warszawa

01.03.2025 Dziki Warszawa 70:72 Legia Warszawa

27.10.2024 Legia Warszawa 73:66 Dziki Warszawa

13.01.2024 Dziki Warszawa 96:86 Legia Warszawa

11.10.2023 Legia Warszawa 61:62 Dziki Warszawa

DZIKI WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 21-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 9-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 90,7 / 84,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,7%

Skład: Darnell Edge, Piotr Gałązka, Grzegorz Grochowski (rozgrywający), Landrius Horton, Michał Aleksandrowicz, Tahlik Chavez (rzucający), Grzegorz Kamiński, Krzysztof Kempa, Rivaldo Soares, Julian Sosna, Bennett Vander Plas (skrzydłowi), Odinakachim Oguama, Łukasz Frąckiewicz (środkowi)

trener: Marko Legovich, as. Szymon Walczak

Najwięcej punktów: Landrius Horton 18,9, Darnell Edge 16,4, Tahlik Chavez 11,8.

Przewidywana wyjściowa piątka: Darnell Edge, Landrius Horton, Rivaldo Soares, Bennett Vander Plas, Łukasz Frąckiewicz.

Wyniki: Miasto Szkła (w, 80:95), Trefl (d, 80:86), Górnik (w, 71:69), GTK (w, 88:82), Arka (w, 78:96), MKS (d, 96:93), King (d, 85:96), Legia (w, 79:84), Start (w, 76:101), Twarde Pierniki (d, 110:91), Czarni (w, 96:102), Śląsk (w, 109:100), Stal (d, 80:61), Anwil (w, 105:96), Zastal (d, 98:86), Śląsk (d, 81:82), Miasto Szkła (d, 90:85), Trefl (w, 64:104), Górnik (d, 78:84), GTK (d, 108:83), Arka (d, 94:84), MKS (w, 95:82), King (w, 91:88), Legia (d, 88:95), Start (d, 103:72), Twarde Pierniki (w, 82:83), Czarni (d, 106:86), Stal (w, 73:83), Anwil (d, 78:73), Zastal (w, 105:86).

PP: Śląsk (w, 86:91).

ENBL: Riga Zelli (d, 91:93), Newcastle Eagles (w, 68:91), BK Ołomuniec (w, 55:101), KB Peja (d, 103:81), BC Dubrava (d, 72:67), Iraklis Saloniki (w, 87:75), Spartak Pleven (d, 94:77), BC Dubrava (w, 94:89), Valmiera (d, 97:84), Iraklis Saloniki (d, 89:82), Iraklis (w, 83:84), CSO Voluntari (w, 80:87), Manchester Basketball (w, 97:109).

Play-off: Trefl (w, 92:107), Trefl (w, 81:78), Trefl (d, 85:78), Trefl (d, 88:73).

Termin meczu: środa, 27 maja 2026 roku, g. 20:15

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 45, 70, 80, 90, 100 zł (ulgowe) oraz 55, 80, 90, 100 i 130 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 1

Autor: Marcin Bodziachowski